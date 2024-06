Extrema-direita cresceu em quase todas as eleições europeias

Em 2019, numa eleição marcada pela saída pendente do Reino Unido e pelos protestos pelo clima que se espalharam por toda a Europa, Liberais e Verdes cresceram. Mas a extrema-direita também, continuando a engordar as fileiras – que agora, no fim do mandato do Parlamento eleito em 2019, contam com 134 eurodeputados.

A liderança eleitoral da direita radical em França, que continuou, alastrou-se à Itália, onde o Lega Nord aproveitou a posição como partido de governo (em coligação com o Movimento 5 Estrelas) para vencer as eleições com uma vantagem acima dos três milhões de votos. E foram eleitos partidos de extrema-direita em mais países: Espanha, Suécia, Finlândia, Estónia, Chéquia e Eslováquia, por exemplo.

No cenário atual, 19% dos 705 eurodeputados representam a extrema-direita. Depois de 9 de junho, o equilíbrio pode mudar de novo: várias projeções estimam um crescimento em cerca de 50 eurodeputados.