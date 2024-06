Bloco na Europa. Maior liberdade para a imigração e regras mais apertadas para o BCE

Veja aqui o programa eleitoral do Bloco de Esquerda

O Bloco de Esquerda acusa as instituições europeias de “cinismo” e, no seu programa eleitoral para as eleições europeias, pede uma “mudança por completo na política de migrações. Para os bloquistas, a aprovação do Pacto da UE em Matéria de Migração e Asilo, que deverá entrar em vigor em 2026, é “a negação objetiva” de uma política de asilo “guiada pela solidariedade e pelo cumprimento do Direito Internacional”, lê-se no manifesto “Europa por Ti”.

O partido, que tem Catarina Martins como cabeça de lista às eleições europeias, pede o fim dos acordos de externalização de fronteiras e da criminalização do resgate e salvamento de migrantes, bem como, a criação de mecanismos de solidariedade com os países de chegada.

Outro ponto que distancia o Bloco da posição da União Europeia relaciona-se com os conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia.

Em sintonia com a esquerda do Parlamento Europeu, também os bloquistas defendem a urgência no reconhecimento do Estado da Palestina, o fim “imediato do contrato de associação da UE com Israel” e a imposição de “sanções económicas”. Sem isto, “a UE coloca-se ao lado dos agressores”, lê-se no manifesto bloquista às eleições europeias.

Algo que tem falhado em relação ao conflito entre a Rússia e Ucrânia, diz o BE, é a “subordinação aos interesses da política militarista dos EUA” e que “tem impedido a UE de propor, ao lado da ONU, uma Conferência de Paz para parar a guerra”.

No seu programa, o BE defende, ainda, o perdão da dívida à Ucrânia como “mecanismo fundamental para garantir autonomia e capacidade de reconstrução" do país.

Bloco quer mexer no BCE

No que toca à política monetária, o BE quer mudanças no Banco Central Europeu (BCE). Para o partido coordenado por Mariana Mortágua, é necessário “alterar os estatutos e mandato” da instituição bancária. Só com uma “uma profunda alteração” do BCE, defende o Bloco de Esquerda, é possível reforçar os serviços públicos e “combater as desigualdades”.

Neste âmbito, o BE propõe regras que “considerem a habitação como direito fundamental e não como ativo financeiro”. Entre elas, e, à semelhança do que defendeu nas legislativas, estão “a proibição de vistos gold, limitações no arrendamento de curta duração e a consideração da proteção da morada de família nos critérios do BCE”.

Transição climática com novo modelo económico e a fatura para quem mais lucra

Em nome do clima, o BE quer um “novo modelo económico” que aposte nas energias renováveis. A transição, defende o partido, deve ser paga por quem lucra com o modelo que, diz, “provoca a insegurança a nível planetário”. Nesse sentido, propõe “taxar lucros excessivos, combater as offshores, novas regras de produção e distribuição, e parar o financiamento das atividades extrativistas”.

O objetivo, escreve o BE no seu manifesto, é conseguir “uma transição justa” com a meta de “criar 10 milhões de empregos para o clima até 2030”.

Ainda no âmbito da transição climática, o BE pede a (re)negociação de acordos de comércio internacionais e travar outros, como os previstos com o Mercosul, o Chile e o México que “pelo custo de produção mais baixo destroem os direitos laborais e ambientais”.

Para os bloquistas, deve ser Portugal, um dos países com maior produção de energia renovável, a liderar a exigência dessa mudança.