"Não podemos tratar os imigrantes como criminosos": a imigração no debate da rádio

O debate das Europeias na rádio começou com um tema quente que divide a esquerda e a direita de uma forma insanável: a imigração. Em discussão esteve o Pacto de Migrações e Asilos, as regras mais ou menos apertadas nas fronteiras e a defesa ou repúdio da limitação de imigrantes que podem entrar em Portugal.

Foi Marta Temido, a cabeça de lista do PS e ex-ministra da Saúde, quem teve a primeira palavra e visou as opções que o Governo da AD tem em mente, censurando o “apertar de regras” e o “estreitar da tipologia de migrantes”. A ex-governante alertou para a “dependência de mão de obra menos qualificada”.

Já o cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, preferia ver, antes de qualquer reforma política, a implementação da legislação vigente. Para este candidato, a integração de migrantes só pode acontecer se as “regras estiverem a funcionar”.

O Bloco de Esquerda, pela voz da antiga coordenadora Catarina Martins, considera “inaceitável” o tratamento que os imigrantes sofrem no país. “Temos centenas de milhares de imigrantes em Portugal que não chegaram agora, que chegaram há alguns anos, que estão a trabalhar, que estão a fazer descontos para a Segurança Social e que têm processos pendentes e, por isso, não têm a sua situação regularizada.”

Tânger Correia, do Chega, apontou como “urgente” a legalização dos 400 mil imigrantes que ainda aguardam autorização de residência, pelo que, até lhes serem “dadas condições dignas de vida”, o país deve fechar a porta à entrada de mais imigrantes. Sobre isto, a resposta viria mais tarde por Catarina Martins, que voltou a sublinhar que essas pessoas que esperam “estão a trabalhar há anos”.

A Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), que substituiu o SEF e que tem estado debaixo dos holofotes nos últimos dias, foi puxada ao assunto por João Oliveira, o cabeça de lista da CDU. A prioridade deverá passar por dar músculo à AIMA. “Quanto mais se apertam as regras à legalização dos processos de imigrantes, mais se dificulta a sua regularização”, explicou. E acrescentou: “Regras mais apertadas não significam menos imigração, significam menos legalização dos processos”.

Foi no mesmo sentido a opinião de Francisco Paupério, do Livre, que entende que o apertar de regras atenta contra o rumo da União Europeia, agudizando ainda o problema da imigração ilegal. Também Pedro Fidalgo, do PAN, defendeu o reforço da capacitação da AIMA, recusando a ideia de que a União Europeia tem “as portas escancaradas”.

Do lado da Aliança Democrática (AD), Sebastião Bugalho defendeu que a solução para combater a imigração ilegal pode passar pela introdução de um contrato de trabalho. O antigo comentador disse que existe “alta vulnerabilidade” nas fronteiras europeias.

Depois de uma primeira volta, o tema manteve-se em cima da mesa. Temido foi confrontada com a opinião de Carlos Zorrinho, que, em Évora, defendeu boas políticas de imigração mas com controlo de fronteiras. A antiga ministra tentou emendar a mão do camarada. “[O que Zorrinho quis dizer é que] é preciso bom controlo e isso não é mais controlo”, declarou.

De seguida, puxou como cartada o respeito pelo Pacto de Migrações e Asilos: “É preciso ser implementado tal e qual como está ou ser escrutinado”. Temido diz temer que a modificação desse pacto possa torná-lo “pior” e que, como resultado, entre outros resultados, pode desaguar no financiamento de muros.

Bugalho recusa a ideia de muros. “Somos contra muros do pontos de vista físico”, referiu.

Recentemente, na televisão, o cabeça de lista do Chega afirmou ter testemunhado o “medo” no rosto de alguns portugueses em Vila Nova de Milfontes, no Alentejo. O candidato a deputado europeu revelou ter visitado um centro comercial onde havia apenas duas lojas com funcionários portugueses e que alegadamente sofrem pressões. “Não podemos deixar que os portugueses sofram com essa imigração. Preocupa-nos que os portugueses se sintam mal no seu país”, atirou, respeitando assim o caráter xenófobo do partido.