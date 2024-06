BE coloca no mesmo saco "toda a direita que é um exército contra as mulheres"

O Bloco de Esquerda (BE) replica a estratégia das legislativas e volta a colocar toda a direita no mesmo saco ao chamá-la de “um exército de guerra contra as mulheres”.



No discurso mais incisivo desde o início da campanha para estas europeias, a cabeça de lista voltou a trazer um tema querido do partido – os direitos das mulheres. Com uma plateia recheada na Quinta das Conchas, a antiga coordenadora bloquista igualou as bandeiras políticas de todas as forças à direita e sintetizou-as em poucas palavras: um “ataque” às “conquistas das mulheres” nas últimas décadas.

“Não podemos iludir-nos. A bandeira da direita dos dias de hoje é esse ataque: sentem que a igualdade ameaça privilégios e responde à violência. A direita está a transformar-se num exército de guerra contra as mulheres”, defendeu, poucos momentos antes de o relvado se encher de palmas.

Catarina Martins continuou e mudou o foco para a Europa. Colocou o ónus na postura do centro-direita europeu – nomeadamente, no Partido Popular Europeu (PPE), onde está incluída a Aliança Democrática – que “não espantou ninguém” por “escandalosamente admitir acordo com MelonI” ou por deixar que o húngaro Viktor Órban “ficasse até à 25.ª hora no PPE”.