PAN decidido a mostrar que é "diferente" e que "não entra na politiquice"

E, perante as várias vozes pelo fim das touradas que encontrou no mercado biológico que enchia o Campo Pequeno, Fidalgo Marques aproveitou a oportunidade para se distanciar dos outros partidos. O candidato pediu para que se “ouça a vontade do povo” e se “viabilize” um referendo sobre o tema – mas o antigo número 3 por Lisboa também deixou recados ao poder local.

“Vou mais longe. Lanço o repto a Carlos Moedas para que finalmente termine com esta tortura que acontece no Campo Pequeno e que se invista realmente em atividades culturais, como as artes performativas ou plásticas”, desafiou.

Na mesma linha, e já depois de reforçar que só o PAN tem uma vertente “verdadeiramente ambientalista”, Fidalgo Marques jogou a cartada nacional para piscar o olho ao típico eleitorado do PAN.

“O PAN tem já definido, até a nível nacional, as comunidades energéticas: quem faz produção solar deve poder partilhar o seu excedente com os mais desfavorecidos. Além disso, temos de garantir a neutralidade carbónica em 2040, o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e não podemos falar de alterações climáticas sem falar da reconversão de emissões da pecuária”, referiu.