Livre aposta na semana de quatro dias e em fronteiras mais abertas

Veja aqui o programa eleitoral do Livre

Quer chegar pela primeira vez ao Parlamento Europeu e não tem medo de trazer propostas arrojadas, como reparações a antigas colónias ou a reversão de quase todas as medidas do Pacto de Migrações e Asilo.

O Livre apresenta o programa eleitoral mais extenso de todos os partidos com assento no parlamento português – são mais de 100 páginas, divididas entre 18 capítulos –, mas nem tudo são medidas novas: muitas são adaptadas das legislativas, outras vêm dos Verdes Europeus, o grupo parlamentar onde se querem integrar.

Depois da polémica onde se viu envolvido nas primárias do partido, Francisco Paupério quer ir até Bruxelas e Estrasburgo com a bagagem cheia de ideias – eis um guia para as compreender e saber com o que contar se o Livre se estrear no hemiciclo europeu.

Uma política externa a pensar na Palestina e no feminismo

Em matéria de política externa, o Livre importa muito do que vem no Manifesto dos Verdes Europeus. Desde logo, defende o reconhecimento da independência da Palestina, a solução dos dois Estados e, no caso da guerra na Ucrânia, sublinha a solidariedade com o povo ucraniano.

Ainda como consequência das “ameaças cada vez mais diversificadas e complexas”, o Livre junta-se às vozes da esquerda à direita que pedem uma Política de Defesa Comum – e propõe uma “partilha de recursos, boas práticas, recursos humanos e conhecimentos entre os Estados-Membros” que permita “reduzir a dependência face à NATO”.