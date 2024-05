Temido no bastião do Chega. "Não se podem repetir resultados das legislativas" no Algarve

Veja também:



"Acreditamos num bom resultado no Algarve" nas eleições europeias. Marta Temido dedicou um dia inteiro de campanha ao distrito de Faro, depois de nas legislativas de março o PS ter ficado em segundo, atrás do Chega. Um dia depois de André Ventura ter passado pela região, a candidata socialista garante "empenho" em mostrar soluções enquanto outros apresentam "cortinas de fumo".

Em declarações à Renascença, Marta Temido nunca refere o Chega, mas é ao partido de Ventura que atira no meio de uma arruada em Portimão: "À medida que o tempo passa, as pessoas percebem melhor quem tem soluções para os problemas e quem tem soluções que são cortinas de fumo ou discursos que se alimentam dos próprios problemas para continuar a cavalgar politicamente".

Um tema a que a candidata havia de retomar ao fim do dia, em Faro, num comício na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. Sem nomear sequer o partido de André Ventura, a candidata insurgiu-se contra os "ataques verbais" e os "falsos argumentos" que "não resolvem os problemas das pessoas". "Não é dizendo que os políticos são gatunos que se resolvem problemas", disse ainda Temido

A candidata salientou ainda que o "ódio não resolve nada, só traz mais ódio" e que a bandeira da UE é a prova disso, "é o respeito pela diversidade e a igualdade na diferença". Temido lamenta ainda que "todos os ataques que vemos de xenofobia voltaram a entrar na nossa agenda".

Mas o fantasma de um mau resultado nas europeias assombrado por um potencial bom desempenho do Chega ficou ainda mais vincado no discurso de Isilda Gomes, a candidata número 7 na lista do PS e autarca de Portimão com o mandato suspenso.

Isilda Gomes alertou que o PS não pode deixar "que se repita" o que aconteceu "nas últimas eleições", ou seja, o segundo lugar atrás do Chega. "Desculpem lá, é uma vergonha para o Algarve, é uma vergonha para os algarvios e temos de virar aquilo que aconteceu", avisou a antiga autarca.

Num apelo à mobilização do PS, Isilda Gomes avisou que o partido tem de "arregaçar as mangas e ir para a rua falar com as pessoas", reforçando que "os resultados da legislativas não se podem repetir", confessando que sentiu "até uma certa vergonha" pelo resultado do partido no Algarve. "Vamos mostrar que para as europeias não vai acontecer aquilo que aconteceu nas legislativas".

Neste périplo pelo Algarve, a cabeça de lista do PS às europeias andou sempre acompanhada de Pedro Nuno Santos, quer a entrar por lojas ou pela Docapesca de Portimão adentro.

Foi em Portimão que o líder do PS deixou recados ao Presidente da República sobre as pressões em torno do Orçamento do Estado (OE) de 2025 e a Luís Montenegro sobre o plano de emergência da Saúde, apresentado esta quarta-feira pelo Governo.