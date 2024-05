Como vai ser a União Europeia depois de 9 de junho? Quatro preocupações para as eleições europeias

Na tecnologia, é preciso supervisionar a aplicação, pela Comissão Europeia, dos grandes regulamentos aprovados na última legislatura – as leis dos mercados e serviços digitais, e da inteligência artificial. E um Parlamento com mais peso à direita pode preferir reduzir a regulação para favorecer a existência de maiores empresas tecnológicas europeias, para competir com os outros blocos económicos.

Na saúde, não é claro se o avanço para uma maior integração europeia no setor vai ser concretizar, ou se vai perder o ímpeto dado pela pandemia da covid-19.



No capítulo do financiamento e do orçamento da UE, o debate deve ser entre a emissão de mais dívida em conjunto e a criação de mais impostos a nível europeu para pagar os investimentos necessários - ou cortes no próximo orçamento plurianual, já que será difícil convencer os países a contribuir com mais dinheiro.



O maior peso da direita mais radical pode ainda bloquear a aprovação de acordos comerciais. O acordo com os países sul-americanos do Mercosur ainda não foi aprovado nem pelo Conselho, nem pelo Parlamento Europeu, e as cláusulas sobre cadeias de abastecimento sustentáveis e livres de desflorestação presentes neste e noutros acordos com aprovação pendente podem começar a cair.



Ursula fica? Com que equipa?

Uma das maiores consequências das eleições europeias é a subsequente escolha de quem ocupa os cargos europeus de topo. Entre esses cargos estão a presidência da Comissão Europeia, o Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança (e a restante Comissão Europeia), a presidência do Conselho Europeu e a presidência do Parlamento.

Existe a possibilidade de os principais cargos serem todos ocupados por mulheres. Mas também é possível que Ursula von der Leyen não tenha apoio suficiente para voltar a ser aprovada pelo Parlamento Europeu.

Em 2019, von der Leyen recebeu 383 votos a favor, uma margem pequena face à maioria necessária de 374 votos. Recebeu o apoio dos Socialistas e Democratas (S&D), mas não dos Verdes, e agora parece estar a arriscar perder esse importante apoio do grupo de centro-esquerda.