Bugalho acusa Marta Temido de "irresponsabilidade" pelo que não fez no SNS

Se, há uns anos, Paulo Portas era o "Paulinho das feiras", é caso para dizer e que a política tem agora o "Sebastião dos mercados".

“Eu já te conhecia, tu és um gatão para andares aí”, diz uma das vendedoras que recebe para além da caneta, um beijo de Sebastião Bugalho. Mais à frente na banca dos legumes, a vendedora espera que o candidato entre para a abraçar e diz que gostou muito de o ver no debate na televisão e da forma como “apertou” a candidata socialista.

“Você é um espetáculo, adorei ontem, está a dar cartas à Marta Temido”, disse a vendedora do mercado do Livramento, em Setúbal.

No debate na RTP com os oito candidatos, o cabeça de lista da AD às europeias considerou que a visita do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a Portugal traduziu-se num "dia de festa", com Marta Temido a acusá-lo de “brutal imaturidade” por essa afirmação.