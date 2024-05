AD conquistou mais indecisos no dia das eleições. Um em cada quatro está insatisfeito com o Governo

A vitória da Aliança Democrática (AD) foi decidida no próprio dia das eleições, mas um em cada quatro portugueses que votou na vitória de Luís Montenegro estava “pouco” ou “nada” satisfeito com a prestação do Governo, um mês depois de tomar posse.

Segundo o estudo pós-eleitoral do ICS e ISCTE para a SIC e o Expresso, que inquiriu 1001 pessoas sobre como votou nas eleições legislativas de 10 de março e a sua opinião sobre o primeiro mês do Executivo de Montenegro, 13% dos portugueses decidiu o seu voto apenas no próprio dia das eleições - uma percentagem semelhante à das eleições de 2022 (14%) e bastante acima de eleições anteriores (7% em 2015 ou 3% em 2011), o que indica que os portugueses decidem cada vez mais tarde o seu voto.