Sete mulheres podem liderar na UE, mas "pode não se traduzir na defesa dos direitos e da igualdade"

Em 2015, a agora presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, assinou uma carta aberta com outros políticos malteses que se manifestavam “categoricamente contra o aborto”. Sob um Governo conservador, a prática é completamente ilegal em Malta, ao contrário do que acontece em todos os restantes Estados-membros. Sete anos depois, Metsola, já em funções no PE, admitiu que a sua posição sobre a interrupção voluntária da gravidez era a “posição do Parlamento Europeu”, depois de, em 2021, uma maioria de eurodeputados ter votado a qualificação do acesso seguro ao aborto como um direito humano.

Mas o conservadorismo em figuras femininas de poder não é restrito à presidente do Parlamento Europeu. Uma das maiores figuras da extrema-direita europeia é, aliás, uma mulher: Marine Le Pen, que foi eurodeputada entre 2014 e 2017.

Agora, Le Pen convidou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, a formar um mega-grupo de direita no Parlamento Europeu. Atualmente, o partido de Le Pen integra o Identidade e Democracia (ID), o mesmo grupo do Chega, e o de Meloni, os Reformistas e Conservadores Europeus (ECR), à esquerda do primeiro. Acontece que também Ursula von der Leyen discutiu com Meloni a possibilidade de integração no Partido Popular Europeu (PPE), grupo de centro-direita que lidera. Em resposta, Meloni apenas disse que não faria parte de uma solução à esquerda.

Paula Espírito Santo lembra que o sexo de uma figura política não vem, por si só, “preconizar maior liberdade, maior capacidade de entendimento dos direitos cívicos ou melhor reforço da própria democracia” e que pode não ser reflexo de um posicionamento progressista ou à esquerda. Para a professora, “quando nós observamos as mulheres ou os homens no exercício de funções e cargos de relevo, temos também de contextualizar as suas próprias políticas ou o seu entendimento dos direitos, das liberdades, das garantias, do ponto de vista democrático”.

Catarina Peyroteo Salteiro concorda que a relação entre a representatividade de mulheres em grandes cargos europeus é fundamental para motivar mulheres de “todas as idades que sempre se sentiram afastadas da política e que acharam que era um conceito de e para homens”. Contudo, concorda que o envolvimento feminino na política, por si só, “pode não se traduzir proporcionalmente na intensidade da defesa dos direitos e da igualdade”.