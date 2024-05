O que são as eleições europeias? O que fazem os eurodeputados? Quanto ganham? Um euro-explicador para descodificar a UE

Agora, em 2024, o realinhamento das forças políticas e a perda de força dos grupos do centro pode causar mais danos no processo. E dois grupos eurocéticos, o ECR e o ID, decidiram não escolher nenhum candidato a líder, optando por ficar de fora do processo.

Além disso, Ursula von der Leyen tem evitado recusar trabalhar com eurodeputados do ECR, que Giorgia Meloni lidera – o que está a fazer os socialistas, com o chanceler alemão Olaf Scholz à cabeça, lançar um aviso: ou Von der Leyen estabelece uma linha vermelha, ou o apoio a um segundo mandato na Comissão desaparece.

O potencial substituto pode ser Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu entre 2011 e 2019 – e um nome do agrado da França (nunca se deve ignorar a importância do eixo franco-alemão na vida da UE).

O que é que isto tudo tem que ver com António Costa no Conselho Europeu?

Antes disso, ainda é preciso escolher os 27 comissários, os ‘ministros’ da Comissão Europeia, entre os quais está o importante Alto Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. Cada país tem direito a um comissário, e estes são escolhidos pelo Conselho Europeu – ou seja, os 27 Estados-membros da UE – em acordo com quem foi eleito presidente da Comissão. Depois, os nomes são votados pelo Parlamento.



Para isso, o Parlamento realiza audições dos comissários-designados nas comissões correspondentes às suas áreas de responsabilidade. Se os eurodeputados fizerem uma avaliação negativa, o nome pode ser retirado e substituído por outro. No fim, o Parlamento dá, ou não, o consentimento ao Colégio de Comissários como um todo.