"Inverdades", "imaturidade" e "extrema-direita fofinha". Migrantes e Ucrânia agitam debate a 8 para as europeias

O polémico Pacto das Migrações, as novas regras orçamentais da União Europeia e o crescimento da extrema-direita, mas também a Ucrânia e a guerra em Gaza, marcaram o debate desta terça-feira na RTP com os oito cabeças de lista às eleições europeias dos partidos com assento parlamentar.

Ao longo de mais de uma hora e meia, os candidatos do PS, AD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, CDU, Livre e PAN trocaram argumentos rumo às eleições de 9 de junho.

A socialista Marta Temido admite que este não seria o Pacto das Migrações que o PS assinaria em condições normais, mas acabou por aprovar porque "com a alteração do contexto político que se prefigura as coisas vão ficar ainda mais complicadas". A antiga ministra acusa que quem fala na revisão do Pacto, como a AD, "está a pensar que vai colocar os migrantes no Ruanda, como diz o Partido Popular Europeu, ou vai construir muros?"

Sebastião Bugalho, da AD, admite que é preciso "melhorar" o Pacto das Migrações e acusa Marta Temido de dizer "inverdades" sobre a posição da Aliança Democrática nesta matéria de imigração. "A Dra. Marta Temido disse que éramos a fazer da política do Ruanda. Como podem ver nesta notícia, nós somos contra a política Ruanda. Sabe quem é o autor dessa política? O governo socialista da Dinamarca. Sabem quem tem muros físicos em Espanha? O governo socialista."

O candidato do Chega, António Tânger Corrêa, considera que o Pacto das Migrações "é uma armadilha porque obriga países a receber um determinado número de migrantes". Cada país é que deve determinar a imigração que quer e que precisa, defende.

Tânger Corrêa considera que a imigração é uma "bomba relógio", Portugal tem as portas abertas e relaciona a chegada de estrangeiros com criminalidade e violência: "Estive ontem em Vila Nova de Mil Fontes, no Alentejo. Recomendo aos meus colegas de painel que vão lá e falem com as pessoas que têm medo, que vivem aterradas e que têm de sair de Vila Nova de Mil Fontes e de outros sítios no Alentejo porque não têm condições de vida".

O diplomata diz que um terço dos imigrantes registados em Portugal, em 2022, vivia em risco de pobreza. "O que é que a pobreza gera fundamentalmente? Violência. Temos que tomar cuidado com isso. Temos que ver quem queremos em Portugal. As pessoas que são necessárias, com certeza. Em excesso...", defendeu Tânger Corrêa.