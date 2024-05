Da migração à Ucrânia. Iniciativa Liberal de mãos dadas com a família europeia

A liberdade individual, política, económica, social e de circulação são as bandeiras principais da IL, que defende o crescimento económico como primeira prioridade. No manifesto do partido, os liberais dizem que querem descomplicar e assumem que pretendem eliminar a burocracia e promover menos regulamentação.

Os liberais afirmam ainda que é prioridade a defesa da iniciativa privada, a redução de impostos, a simplificação dos processos fiscais com a eliminação de barreiras à concorrência no mercado único. A IL diz que quer uma Europa “competitiva e campeã da inovação, para atrair capital e pessoas. Uma Europa tecnologicamente avançada e mais bem preparada para o futuro”. O partido propõe-se a promover um desenvolvimento tecnológico para a competitividade no cenário geopolítico emergente.

A Iniciativa Liberal acredita que o crescimento da Europa é essencial para se fazer frente aos desafios como a demografia, a transição verde, transição digital, migrações, reconstrução da Ucrânia e o alargamento.

No manifesto, o partido diz que quer uma Europa de livre mercado e de mais mercado único alargando ainda as vias de comunicação com investimentos privilegiando as parcerias público-privadas. O controlo da inflação e o combate ao aumento do custo de vida com políticas liberais é outra das promessas assim como a revisão da Política Agrícola Comum, e da política de pescas.

Também a família europeia Renew Europe defende que a Europa tem o maior mercado único do mundo e que é necessário mais investimento na inovação e nas pessoas para se atrair investimento privado para tornar a Europa mais competitiva e sustentável.

Sobre o ambiente e clima, a Iniciativa Liberal defende uma Europa mais sustentável e mais verde e, para isso, propõe-se a implementar um mercado único de Energia “abundante, barata, verde” para que a Europa se torne mais competitiva e sustentável.

O partido propõe ainda políticas de valorização do património ambiental incluindo proteção e recuperação dos ecossistemas e biodiversidade, políticas de preservação dos recursos naturais e de economia circular com melhor reaproveitamento e gestão de resíduos.

Na questão social, o partido que tem João Cotrim Figueiredo como candidato quer soluções para sistemas de segurança social baseadas na conjugação ente instrumentos, públicos, privados e sociais. Mais saúde mental, preferencialmente para os jovens, e a promoção do emprego via iniciativa privada como por exemplo do tipo Erasmus 1º emprego. A Iniciativa Liberal compromete-se ainda no manifesto tornar Portugal maior na Europa.