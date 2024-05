CDU quer preparar saída do euro e reforçar a soberania nacional

O que diz a família europeia do PCP?

Veja aqui os compromissos do The Left

Nas Europeias de 2019, o PCP e o Partido Ecologista “Os Verdes” apresentaram-se a eleições coligados, como habitualmente. Conseguiram eleger dois deputados, ambos do PCP.

No Parlamento Europeu encaixaram na família política dos “The Left”. No site dos “The Left” não há um documento disponível com propostas para o próximo mandato europeu, mas é possível identificar as principais linhas de pensamento.

Sem surpresa, no essencial, coincidem com as ideias defendidas pelos comunistas portugueses, nomeadamente, a defesa de uma Europa diferente, mais amiga dos trabalhadores, menos próxima dos grandes poderes económicos, e defendem uma política externa virada para a paz.

A maior dissonância entre o PCP e os The Left será a nível económico, pois, ao contrário dos comunistas, não é evidente que a família política europeia na qual estão encaixados defenda o fim do euro.