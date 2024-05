Pedro Nuno Santos puxa por Temido, a "mais alta das candidatas" e atira a Montenegro, o que "governa para a minoria"

"O PSD sempre que governou em Portugal governou para a minoria". Pedro Nuno Santos ensaiou assim em Almada, no distrito de Setúbal, na única ação em que apareceu no primeiro dia oficial de campanha para as europeias, a estratégia de distinção entre a direita, representada pelo Governo AD, e os socialistas.

Num discurso profundamente ideológico, que já tinha sido a marca das intervenções na campanha das legislativas, em março, o líder do PS desfiou as diferenças entre esquerda e direita, entre a AD e o PS.

Acusando o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de "governar para a minoria", Pedro Nuno Santos defendeu a herança de António Costa e dos anteriores governos socialistas: "Nós não governamos para a minoria, governamos para a grande maioria do povo".

Governar para a "minoria" é, por exemplo, segundo o líder socialista, aprovar em Conselho de Ministros "uma nova redução fiscal" de 348 milhões de euros. Mas, ressalva o líder socialista, "mais de metade" eram dirigidos aos "10% que mais ganham em Portugal.

É daí que surge a conclusão de Pedro Nuno Santos: "A AD nunca nos enganou, eles querem o voto do povo, da maioria do povo para governarem para a minoria". Deste "nós" e "eles" resulta, para o líder socialista, que "a direita sempre que governou em Portugal governou para a minoria".

"Governo em campanha permanente, sem estratégia, sem visão"



Em Almada, houve ainda tempo para ironizar sobre a iniciativa política do Governo das últimas semanas. Pedro Nuno nota que são convocados "vários" Conselhos de Ministros por semana. "Nunca sabemos se de manhã se à tarde, se é na segunda-feira, se na quarta-feira", acusa o líder socialista.

"Normalmente, fazem Conselhos de Ministros para apresentarem medidas, ora quando são criticados por não estarem a controlar a agenda e por estarem a ser ultrapassados pelos partidos da oposição, ora quando sai uma sondagem que não lhes é agradável sai mais um Conselho de Ministros. Ou quando o cabeça de lista da AD às europeias tem uma má performance nas televisões, sai um Conselho de Ministros", desfia ainda o líder do PS.

Tudo isto para concluir que, "na realidade, o que nós temos não é um Governo a governar, temos um Governo em campanha permanente, sem estratégia, sem visão". A estratégia para a economia, por exemplo. Pedro Nuno regista que o "atual primeiro-ministro, até agora, não disse o que quer para a economia portuguesa", lançando a farpa: "Sabemos que não querem baixar o IRC e pára aí".

Numa altura em que se disputam as europeias "não podemos fugir desse debate", avisa Pedro Nuno, que elogia toda a herança socialista: "Não há um Governo do PSD que se aproxima de um Governo do PS nesta matéria", acusando ainda "toda a direita" de ter "preconceito com o Estado".

Para a corrida às europeias, Pedro Nuno Santos lança a discussão: "Queremos Estado industrial para lá do Estado social, lembrando que o país se tornou "dependente" dos semi-condutores. "Também queremos ser campeões", afirma o líder do PS, que quer a União Europeia a discutir "política industrial", porque não quer que "os campeões europeus se limitem à Alemanha".