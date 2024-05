O que são as eleições europeias? O que fazem os eurodeputados? Quanto ganham? Um euro-explicador para descodificar a UE

A campanha para as eleições europeias de 9 de junho entrou em velocidade de cruzeiro e o momento de eleger os novos deputados para o Parlamento Europeu aproxima-se. Ao mesmo tempo, adensam-se as perguntas: porquê todo este alarido sobre algo que parece estar longe, no centro da nossa Europa?

Antes que tudo fique demasiado confuso, a Renascença explica o que precisa de saber sobre as eleições europeias e a União Europeia, a “opção fundamental por um futuro de progresso e de modernidade” – como descreveu Mário Soares no discurso no Mosteiro dos Jerónimos, na assinatura do tratado de adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

O que são as eleições europeias?

Realizadas de cinco em cinco anos, estas eleições servem para eleger os deputados ao Parlamento Europeu.

Os eurodeputados portugueses são escolhidos de uma forma semelhante aos da nossa Assembleia da República, mas numa escala maior. Nas europeias, Portugal funciona como um círculo eleitoral, elegendo um número de eurodeputados correspondente à proporção da população face à totalidade dos cidadãos europeus.

Mas há limites: apesar do tamanho, nenhum país pode exceder 96 eurodeputados, nem ter menos do que seis. E a representação cumpre o princípio de proporcionalidade degressiva – os eurodeputados dos maiores países representam mais cidadãos europeus do que os dos países mais pequenos.

Na verdade, as eleições europeias são 27 eleições diferentes na União Europeia, com algumas regras diferentes entre países.