Catarina Martins critica "confusão" de Bugalho e "cinismo" do governo sobre a Palestina

O primeiro dia de estrada do Bloco de Esquerda (BE) fica marcado pela definição das prioridades na campanha para as eleições europeias– com duras críticas à União Europeia e ao centro-direita quanto à política externa e aos direitos das mulheres.

O mote foi deixado pela cabeça de lista bloquista logo no primeiro jantar-comício desta campanha quando, numa escola em Sacavém no concelho de Loures, Catarina Martins reforçou que o “grande debate” destas eleições são os direitos das mulheres – principalmente numa altura em que a extrema-direita europeia está a crescer.

“Por exemplo, o [partido espanhol] Vox acha que as leis que protegem as Mulheres contra a violência de género devem ser um alvo a abater. A extrema-direita italiana acha que os anti-aborto devem ter ativistas nas clínicas a que as mulheres se dirigem quando querem fazer a interrupção voluntária da gravidez”, defendeu.

Exigindo “clareza” a todos os que se candidatam quanto aos direitos das mulheres, Catarina Martins aproveitou para deixar críticas a o cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho, que considerou que a discussão sobre o aborto “não é fácil”.