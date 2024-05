Rússia pode atacar a Europa? "Pode haver tentação de ir mais além caso a Ucrânia não resista"

Na Europa temos assistido ao crescimento de partidos de extrema direita. Acredita que nestas eleições europeias também possa haver uma mudança nessa composição do Parlamento Europeu?

Já nas eleições de 2019 alguns analistas políticos e órgãos de comunicação social aventavam a hipótese de as forças anti-europeias terem um grande reforço na votação que pudesse pôr em causa a maioria pró-europeia do Parlamento Europeu e isso não se verificou em 2019.

É provável que haja um reforço de movimentos políticos que vão desde eurocéticos a movimentos francamente anti União Europeia. Se extrapolarmos o que tem acontecido nos Estados-membros, com o crescimento de este tipo de grupos, penso que é provável que se venha a verificar nas eleições europeias.

Os estudos públicos apontam, no entanto, para o reforço destes movimentos, mas não numa medida que lhes permitem tornar-se na força dominante no Parlamento Europeu ou criar um bloco que pudesse pôr em causa a adoção de medidas de aprofundamento da União Europeia.

No Eurobarómetro sobre a juventude, Portugal destaca-se com um eleitorado mais jovem, interessado em participar nestas eleições europeias. O que leva os jovens a interessarem-se mais por questões europeias?

Os estudiosos dizem que as gerações mais jovens têm uma participação menos formal na atividade cívica ou política. A participação em manifestações, petições online ou de até não quererem comprar produtos que são produzidos num determinado país, porque acham que esse país não respeita os direitos humanos não deixa de ser uma participação política.

Nas eleições mais recentes em Portugal, nas legislativas, ficámos também com a perceção de que houve uma maior participação das gerações mais jovens, isto às vezes é como um pêndulo.

O exemplo da pandemia, o exemplo da invasão da Ucrânia pela Rússia, têm estado tão presentes no discurso político, na atenção mediática que eu acho que as pessoas não conseguem ficar indiferentes e, obviamente, conseguem ver as implicações e hoje em dia a forma de se aceder à informação também se massificou e as pessoas têm mais acesso, não só através dos média tradicionais, mas através dos sites. Mas é necessário conhecer os partidos para depois votar.

Dou sempre o exemplo do Brexit. Toda a gente se deitou convencida de que no referendo as pessoas iriam votar a favor da permanência do Reino Unido e depois acordámos de manhã com um murro no estômago, porque afinal a maioria dos britânicos que foi votar, votou no sentido da saída e depois foram feitos estudos e agora sabemos que muitas pessoas que queriam que o Reino Unido permanecesse na União Europeia não votaram.

Os partidos estão a abordar os temas certo e a focar-se mais na Europa ?

Tenho visto com muito agrado os debates, têm sido colocadas questões sobre temas europeus.

Um inventivo para se votar a 9 de junho.