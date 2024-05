Eleições na Madeira. Responsabilidade é a carta de Albuquerque para pressionar o Chega

E para pressionar de volta, Albuquerque fez aquilo que Montenegro tem feito no governo e o que Bolieiro tem feito nos Açores: apelar à responsabilidade dos restantes partidos e manifestar abertura para negociar com todos.

Ao usar essa carta, o presidente do PSD/Madeira passa a bola para partidos como o PS e o Chega, que têm de se juntar para derrubar o partido que venceu as eleições. Mal ou bem está a resultar nos Açores, onde o executivo de José Manuel Bolieiro conseguiu aprovar o orçamento regional na semana passada com o voto favorável do Chega.

Vencedor da noite: JPP

Da noite eleitoral na Madeira há um claro vencedor: o JPP. O Juntos Pelo Povo, partido fundado nesta região, foi o que mais cresceu desde as eleições de setembro do ano passado e elegeu 9 deputados, ficando perto do PS, que elegeu 11 parlamentares.

O partido que tem feito uma oposição frontal aos governos de Albuquerque, denunciando negócios que consideram ser danosos para o interesse público, quase duplicou o número de deputados na Madeira.

Derrotados: PS, BE, PCP

Bem mais sombria foi a noite para o PCP e Bloco de Esquerda, partidos que perderam os deputados que tinham conseguido eleger em setembro.

O PS, que se apresentou com uma nova face a estas eleições (Paulo Cafôfo), não descolou face a setembro. Os socialistas mantiveram os 11 deputados que tinham e não conseguem força suficiente para liderar uma alternativa ao governo de Albuquerque.