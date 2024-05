Líderes dos partidos já votam e pedem luta contra a abstenção. "É dia de votar sem medo", diz Cafôfo

Edgar Silva, da CDU

10h30, Escola Francisco Franco



O cabeça de lista da CDU (PCP/PEV) na Madeira, Edgar Silva, mostrou-se confiante naquela que considera ser uma etapa "para mais e melhor democracia" na região: "Aqui nesta escola, que tem muita participação, ainda é cedo para ter indicadores acerca da mobilização das pessoas para a participação ativa no ato eleitoral, mas eu estou confiante que esta será uma importante etapa, nesta região, para que possamos ter mais e melhor democracia".

Edgar Silva votou numa secção de voto da freguesia de Santa Luzia, instalada na Escola Secundária Francisco Franco, no centro do Funchal. O também coordenador regional da CDU disse estar expectante que do ato eleitoral deste domingo "resultarão melhores condições para que a Região Autónoma da Madeira possa ter a perspetivas de mais e melhor democracia no futuro".