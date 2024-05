Cafôfo diz que "é dia de votar sem medo", Albuquerque culpa PR pelo cansaço dos eleitores

José Manuel Rodrigues, CDS-PP



11h30, Edifício sede da Câmara Municipal do Funchal

José Manuel Rodrigues considerou este sufrágio "o mais importante" para os madeirenses, apelando para que votem com responsabilidade para resolver a crise política nas região. "Estas são as eleições mais importantes para os madeirenses e porto-santenses", disse o líder do CDS-PP/Madeiral.

O cabeça de lista do CDS-PP sustentou que os madeirenses devem votar "com sentido de responsabilidade". No seu entender, esta é a forma da Madeira ter "um quadro parlamentar que permita viabilizar um novo governo e, sobretudo, aprovar um orçamento que é absolutamente imprescindível à vida economia e social da região, aos cidadãos, famílias e às empresas".

Para José Manuel Rodrigues, "a autonomia foi pouco abordada nestas eleições", insistindo que "não podemos deixar cair a bandeira da autonomia porque é essa capacidade de autogoverno que faz com que a Madeira possa ter progredido no passado e possa vir a desenvolver-se no futuro".