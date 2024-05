Debate PS, AD, BE e PAN. Regras económicas e aborto entrelaçados com a ameaça da extrema-direita

As regras económicas da União Europeia e um possível direito europeu ao aborto foram os temas que mais aqueceram último debate televisivo a quatro para as eleições europeias de 2024, que foi transmitido esta sexta-feira, na TVI e CNN Portugal. A ameaça da extrema-direita foi novamente um tema e entrelaçou-se com os dois temas em destaque na discussão entre Marta Temido (PS), Sebastião Bugalho (AD), Catarina Martins (BE) e Pedro Fidalgo Marques (PAN).

Foi quando os candidatos debatiam a execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) - e um hipotético pedido para prolongar o prazo de execução - que Catarina Martins optou por criticar as novas regras de governação económica, que diz darem à Comissão Europeia "poder discricionário para decidir onde pode o país investir ou não".

“As regras que agora existem aprofundam” problemas já existentes, diz a ex-líder do Bloco de Esquerda, e "tendem a dizer aos Estados que não podem ter mais trabalhadores" em setores como a educação e saúde. Além disso, Catarina Martins aponta simultaneamente ao PS e à AD, dizendo que as duas forças políticas "estiveram juntas" na aprovação no Parlamento Europeu, e questiona Marta Temido sobre a possibilidade de haver uma Comissão com "mais peso da extrema-direita".

A principal candidata do PS ao Parlamento Europeu declara que não é possível "estar no euro e não ter determinadas regras" e garante que as novas regras são melhores, indicando que "são mais extensas no tempo" e que "têm maior intervenção dos parlamentos" de cada país da UE. Temido diz ainda que "não é com a esquerda a votar contra estas regras" que se faz um Parlamento sem extrema-direita.

Depois foi a vez de Sebastião Bugalho entrar na conversa, atacando Catarina Martins e considerando "estranho que seja contra um modelo de governação económica que permite mais flexibilidade aos Estados-membros para decidirem as suas políticas", desde que estejam em cumprimento do limite do défice e dos objetivos de redução da dívida pública. Depois, uma provocação: "a não ser que sejam pela saída da UE", atira.