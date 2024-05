Sebastião Bugalho: "Se alguém fizer uma discriminação étnica levanto-me para sair da sala"

Caso existam eleições antecipadas, admite ser candidato se receber esse convite?

Não, absolutamente que não. Como sabe há cabeças de lista e membros de listas que são concorrentes da Aliança Democrática que foram candidatos à Assembleia da República até há muito pouco tempo, no PS e fora do PS. Mas não tenciono ser candidato nessas eleições antecipadas, não tenciono ser candidato nas eleições autárquicas de 2025 e também posso dizer que, por razões legais, não posso ser candidato às presidenciais de 2026. Não sei se os meus adversários se podem comprometer a não concorrer a estas eleições todas que aqui referimos.

Disse que é independente porque não tem medo de dizer o que pensa. Gostava de ouvir a sua opinião sobre a atitude do presidente da Assembleia da República (AR). José Pedro Aguiar-Branco, na semana passada. Também acha que um deputado pode chamar burra ou preguiçosa a qualquer etnia ou raça?

Legalmente e do ponto de vista regimental, um deputado pode dizer isso. Moralmente e politicamente não o deve fazer.

O presidente da AR esteve bem ou deve fazer uma advertência?

O equilíbrio entre a liberdade de expressão num Parlamento que tem de ser sagrado é muito difícil de gerir com a defesa de direitos de minorias e direitos humanos. Se estiver algum dia sentado num plenário, seja na Assembleia da República, seja no Parlamento Europeu (PE) e alguém fizer uma discriminação étnica desse género ou sobre qualquer outro tipo de minoria, posso garantir que só teria duas reações. A primeira era responder para condenar e a segunda era levantar-me para sair da sala.

Vamos ao Parlamento Europeu, para o qual se candidata. Além dos Assuntos Externos, em que comissão gostaria de se sentar? Alguma que faça ponte com Portugal, como o Turismo, a Energia, o Ambiente?

Os Assuntos Externos têm tudo a ver com Portugal, porque são os assuntos que têm a ver com política externa, com paz, com conseguir soluções para terminar conflitos, com assuntos humanitários, com o que se passa no Médio Oriente.

Outra comissão onde manifestei algum interesse tem a ver com a do Mercado Único, porque tem a ver com o processo de alargamento que está em curso, em que há vários Estados que têm estatuto de pré-adesão. É um tema que me interessa, porque acho que o futuro da Europa é um futuro com alargamento. Quero muito que Portugal tenha um papel activo no modo como o alargamento se vai desenrolar.

No PE, os deputados eleitos pela AD integram a família política do Partido Popular Europeu. Qual será a posição da AD face a partidos de direita radical e extrema-direita? O “não é não” nacional deverá ser também o “não é não” europeu?

São “nãos” diferentes.

Mas os perigos são os mesmos.

São, apesar de as direitas não serem as mesmas. Não há “geringonça” no Parlamento Europeu, não é? Não vou ter que me aliar com o Identidade e Democracia para fazer uma maioria parlamentar e governar. A realidade não é a mesma. E as direitas e as extremas-direitas também são diferentes nas suas famílias. Há partidos que fazem parte dos Conservadores e Reformistas, com os quais eu, obviamente, não tenho hipótese de diálogo. Mas há partidos dos Conservadores e Reformistas onde acho que o diálogo é possível. Há partidos do Identidade e Democracia, nomeadamente o Alternativa para a Alemanha (AfD), onde não há qualquer hipótese de diálogo.

Este grupo dos Conservadores e Reformistas integra partidos de extrema-direita, como o Vox. Tem as suas linhas vermelhas? Quais são?

As linhas vermelhas da AD no Parlamento Europeu são as linhas vermelhas de Ursula von der Leyen enquanto presidente da Comissão Europeia. Rejeita partidos que não sejam europeístas, que não cumpram com os regras do Estado de Direito e que não apoiem a Ucrânia. Estas são as linhas vermelhas de Ursula von der Leyen nas quais, pessoalmente, me revejo. Mesmo quando o PPE vai mais à direita ou tem posições mais ortodoxas, nomeadamente em relação às taxas de juros ou nas questões do Pacto de Asilo e Migrações, o PSD e CDS não abdicaram de ter a sua própria posição.