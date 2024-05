PAN. "Há duas guerras na Europa. Na Ucrânia e à extrema-direita"

Começa-se a pensar em desenvolver também a defesa Europeia. Defende um investimento global por toda a Europa ou que cada Estado se deve preocupar individualmente e investir no seu próprio exército?

O que não faz sentido e neste momento é que as metas de contratos e de contradição conjunto da União Europeia estarem muito abaixo do que era suposto.

Nós temos realmente trabalhar muito mais nesta integração em termos de contratos conjuntos, como fizemos sempre com as vacinas da Cpvid-19. Em vez de falarmos se calhar de um exército único europeu, como já se tem referido, que é algo que não colheria consenso a nível dos 27 Estados Membros, nesta altura temos que falar de forças de resposta rápida, multinacionais, que em 3 a 5 dias possam estar no terreno a atuar e se calhar temos que ir muito mais por esta ótica, a de cooperação de compras conjuntas do que propriamente no Exército Único europeu, mas até neste tema, nós temos que perceber que a guerra também tem um forte impacto ambiental.

A indústria da guerra é como se fosse o quarto país mais poluidor do mundo e temos que pôr em cima da mesa, como já aconteceu na energia, na banca, a criação de uma contribuição extraordinária sobre os lucros excessivos da indústria, duramente a indústria da guerra que possa contribuir tanto para a conservação da natureza, do que é destruído pela guerra, como para apoio humanitário a todas as populações, milhares de pessoas afetadas pela guerra.

Acredita que a ser definido essa divisão do lucro por essas questões ambientais e humanitárias, como defende seria suficiente para dar mais confiança a quem teme o desvio desses lucros?



Haveria menos tentação, que é um risco que é algo que algumas pessoas e alguns partidos políticos usam para evitar investir na defesa, que é depois de haver esta monopolização pela indústria do armamento e acho que não podemos ir mais uma vez pelo medo, seja qual medo for. Nós temos que criar ferramentas para nunca haver essa tentação de se prolongar guerras apenas para alimentar a indústria, porque iríamos criar esta contribuição extraordinária sobre os lucros excessivos para ninguém estar a ganhar a conta do desastre.

Como deve acontecer o alargamento da União Europeia?

A Europa deve continuar o processo que tem feito. O principal é que os Estados cumpram os princípios da declaração de Copenhaga cumprindo todos os pressupostos da União Europeia, porque isso vai garantir que estão preparados, que são democracias plenas e que têm todas as condições para integrar a União Europeia. Perante esses pressupostos, nós não devemos fechar as portas. Tenho dito e repito que fechar a União Europeia sobre si próprio seria o fim do projeto de integração europeu e, por isso, nós temos que continuar este processo. Cada um ao seu ritmo. Também não devemos limitar as entradas para fazer entradas conjunta.

Conforme os países estejam preparados, devem ser admitidos na União Europeia. Como é óbvio há reformas que é necessário serem feitas.

Temos que repensar no Conselho Europeu a decisão por maioria qualificada. Neste momento, são precisos para votar uma decisão, 4 países com 35% da população, tem que se perceber se isto não pode levar a que um bloco central de países grandes possa obstruir o resto Europeia.