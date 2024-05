PS votou mais vezes contra o Chega. Partido de Ventura absteve-se mais nas medidas socialistas

As duas bancadas tiveram atitudes mais semelhantes. O PS está entre os três partidos, ao lado do Livre e do PCP, que menos aprovou iniciativas apresentadas pelo Chega na Assembleia entre 2022 e 2024.

Os socialistas foram os únicos a não se abster em nenhuma altura. Ao passo que os outros partidos se abstiveram de votar em medidas do Chega entre 91 e 188 vezes, respetivamente, o PS votou favoravelmente em 37 propostas e contra em 265 ocasiões. Isto faz com que a bancada socialista seja a que mais medidas do Chega rejeitou na última legislatura, quando consideradas todas as iniciativas.

Apesar de a maioria absoluta assegurar a aprovação de todas as medidas que o Partido Socialista apresentou na última legislatura sem necessidade do “sim” dos outros partidos, a sua taxa de aprovação perante o plenário é significativamente mais alta do que a do Chega. Apenas o PCP rejeitou mais medidas dos socialistas do que o partido liderado por André Ventura. Os comunistas rejeitaram 39 propostas do PS e o Chega, 31. Por outro lado, o Chega foi o que mais se absteve de votar em iniciativas dos socialistas.

Em duas ocasiões, o Chega foi o único a votar a favor do PS e ambas em votações sobre a mesma medida. A proposta que “regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível, e altera o Código Penal”, a chamada “lei da eutanásia” foi rejeitada por duas vezes, mas com votos favoráveis do Chega. Nestes casos, tratava-se de uma votação do recurso da decisão do Presidente da Assembleia da República, que decorre a meio do processo. Mais tarde, na confirmação do decreto – o último estágio de votação -, a 9 de junho de 2023, o Chega rejeitou a proposta, como tinha feito inicialmente, na votação na generalidade, um ano antes.