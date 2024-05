Défice de 600 milhões e contas "muito pior do que o anunciado". Governo responsabiliza anterior executivo de Costa

Dois dias depois de anunciar que março ia fechar com um défice orçamental, o ministro das Finanças reforçou esta quinta-feira que “as contas públicas estão numa situação muito pior do que o anunciado” – e, em grande parte, devido “ao eleitoralismo do último Governo”.

Na conferência de imprensa após o conselho de ministros desta terça-feira, Joaquim Miranda Sarmento veio clarificar os números e explicar concretamente o que eram “as situações muito preocupantes detetadas nas contas públicas”.

A execução orçamental divulgada pelo Ministério das Finanças na última terça-feira falava de um resultado negativo em março de cerca de 300 milhões de euros – valor que Miranda Sarmento veio agora esclarecer que, afinal, pode ficar em cerca de 600 milhões de euros.

A razão para este ajuste no cálculo é simples: estima-se que ainda haja mais 300 milhões de euros, mas desta feita em dívidas contraídas pelo Estado a fornecedores – portanto, dinheiro que ainda está nos cofres públicos, mas que vai ter de sair em breve.

Quanto às razões para este desequilíbrio, o Governo é rápido a arranjar o culpado – o último executivo liderado por António Costa.

E o que é que justifica este défice?

O Governo põe as culpas em cima do último executivo socialista por deixar uma situação nas contas públicas mais difícil do que o esperado – transformando um excedente de cerca de 1,2 milhões de euros num "buraco" nos cofres estatais.