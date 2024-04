João Soares, o pai e a confiança que “aquela porcaria de regime ia cair um dia e caiu”

Soares lembra-se das visitas ao pai no parlatório do Aljube, “esteve sempre sorridente, sempre bem disposto e sempre com uma grande confiança, que aquela porcaria daquele regime ia cair um dia e caiu”.

Onde estava o país a 24 de abril de 1974? João Soares responde que estava com “a maior taxa de analfabetismo de toda a Europa Ocidental e também da Europa de Leste” e “que tinha a maior taxa de mortalidade infantil no mesmo quadro”.

Soares lamenta que os portugueses se entretenham com o desporto nacional que é dizer “mal de nós próprios”, porque ”mudámos isso, mudámos” e “isto não tem nada que ver com partidos”, com o dirigente socialista a salientar, por exemplo, que foi Leonor Beleza que “teve o papel mais importante na redução drástica da taxa de mortalidade infantil”.

Ou que foi o pai, enquanto primeiro-ministro, e António Arnaut como ministro dos Assuntos Sociais que “puseram de pé o serviço Nacional de Saúde, que ainda hoje é dos melhores serviços nacionais de saúde de toda a Europa”, defende João Soares. “É tão simples como isto”, remata o socialista.

A lição do 25 de Abril, Soares diz que a guarda na memória e nos olhos. A “pouca conversa” que teve com Salgueiro Maia junto ao Quartel do Carmo. A seguir a esse dia esteve várias vezes com o homem que é um dos símbolos da revolução e de quem guarda um testemunho de “profunda gratidão”.