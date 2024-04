PS tem "responsabilidade especial", mas AD "deve falar também" com Chega para viabilizar OE

E é possível responder a essas carreiras de que está a falar? Em que prazo? Até ao verão, como propõe, por exemplo, o líder do Partido Socialista?

Quem tem ouvido o líder do PS, imediatamente pergunta como é que o líder do PS exige ou propõe que até ao verão se resolvam várias necessidades de várias carreiras quando nos últimos oito anos esteve num Governo que não as resolveu.

Há aqui uma espécie de esquizofrenia política. É algo que raia até alguma hipocrisia política. Tenho a certeza absoluta que os portugueses acharão, no mínimo, estranho. Ora, isto não significa que nós iniciemos desde já, como já foi anunciado, as negociações com vários sectores de atividade da administração pública.

Então, provavelmente, essa solução só será vertida no próximo Orçamento do Estado?

Não estou a dizer que será no próximo Orçamento do Estado. O que eu estou a dizer é que, em primeiro lugar, é preciso fazer essa negociação. E, em segundo lugar, isso é uma matéria que compete ao Governo decidir como é que a pode resolver. O PS tem afirmado que está disponível para aprovar um Orçamento retificativo, mas de quem é o Orçamento que está em vigor? É do PS. Pedro Nuno Santos propõe-se, como se nada fosse, aprovar um retificativo quando devia estar a pedir desculpa aos portugueses porque tinha um mau Governo, tinha um mau Orçamento.

No dia 29 de março deu uma entrevista à CNN em que, questionado sobre se o bloqueio no Parlamento empurrava o PSD para negociações com o PS, respondeu que a AD devia dialogar com todos os partidos, em especial com o PS. A AD devia dialogar em primeiro lugar com o PS ou com "todos, todos"? Em que é que ficamos?

A responsabilidade pela estabilidade governativa cabe, em primeira linha, ao Governo. A responsabilidade maior cabe sempre ao maior partido da oposição, que é o PS. O PS deve ser chamado à razão, à responsabilidade para garantir também a estabilidade política. Não estamos a pedir ao PS que governe com o Governo.

Mas pede-se ao PS que tenha um juízo construtivo. Respondendo à sua pergunta, é mesmo com todos, todos, todos. Eu quero, enquanto líder parlamentar, falar com todos os grupos parlamentares para poder resolver a vida das pessoas. Tanto dialogarei com o Chega como com o Bloco de Esquerda, com a Iniciativa Liberal, com o Partido Socialista, com o PAN ou com o Livre.

Acha possível, então, convencer o Chega a votar a favor do próximo Orçamento do Estado?

Acho possível convencer todos, se for um bom Orçamento.

A AD não fala do Chega, não apela mais à colaboração do Chega porque aconteceu o que aconteceu com a eleição do presidente da Assembleia da República? O Chega não se tornou um parceiro não confiável?

Não, a AD fala com todos.

O Chega é um parceiro confiável?

Nós vamos falar com todos. Chamo a atenção para a responsabilidade especial do Partido Socialista por ser o maior partido da oposição e pelos deveres históricos que tem do ponto de vista da nossa democracia. Não significa que eu não entenda que o PSD, no Parlamento, deva falar com o Chega também para viabilizar o Orçamento do Estado e outros instrumentos legislativos.