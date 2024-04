Cabaz de alimentos da Renascença atinge valor mais alto num ano e ultrapassa os 200 euros

Apesar de o preço geral do cabaz ter aumentado, apenas três dos 60 produtos encareceram um euro ou mais: o azeite, o café solúvel e a curgete verde. As bolachas Maria, o alho seco e o óleo de cozinha também aumentaram, mas todos menos de 15 cêntimos.

Desde a semana passada, o produto que mais aumentou foi o azeite, cuja subida de preço tem sido reportada ao longo do último ano. A 5 de abril, uma garrafa de 0,75 cl de azeite de uma marca nacional custava 7,99 euros. Esta quarta-feira, a mesma garrafa custa 12,99 euros, o mesmo valor registado a 13 de março.

Todos os restantes produtos mantiveram o preço ou estão, esta semana, mais baratos do que no início do mês. O carapau médio está um euro mais barato do que na semana anterior, com um quilo a custar 3,99 euros. Também a esparguete está mais em conta, descendo dos 1,68 euros para os 94 cêntimos.

Os 60 produtos são monitorizados semanalmente pela Renacença, sempre à quarta-feira, desde 12 de abril de 2023, quando o cabaz passou a incluir os alimentos abrangidos pelo IVA zero. Mas a análise, inicialmente baseada num cabaz de 43 produtos, decorre desde novembro de 2022.

A 12 de abril de 2023, cinco dias antes da entrada em vigor do IVA zero, o cabaz da Renascença atingiu o valor mais caro de sempre, cerca de 222 euros, e esse valor ainda está longe de regressar. Nessa semana, a dourada, que hoje custa 29,99 euros, custava 34,99 euros. Também os medalhões de pescada estavam muito mais caros do que esta semana. Há um ano custavam 17,99 euros e esta quarta-feira, 11,99 euros.

Por outro lado, o valor mais baixo do cabaz verificou-se a 14 de junho, dois meses depois da entrada em vigor do IVA zero, quando o mesmo conjunto de 60 produtos custou pouco mais de 169 euros.