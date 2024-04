Poiares Maduro. "António Costa tem qualidades que fariam dele um bom presidente do Conselho Europeu"

Por diversas vezes, Miguel Poiares Maduro foi repetindo as ressalvas de que de "discorda politicamente" de António Costa, com quem diz não ter uma "relação política muito amigável". Confrontado no programa Da Capa à Contracapa, da Renascença, com a possibilidade de António Costa poder vir a ser presidente do Conselho Europeu, o antigo ministro do Governo Passos Coelho não duvida que Portugal teria interesse numa candidatura de Costa.

"Tudo aquilo que o país puder fazer para apoiar a candidatura de um português que venha a ser presidente do Conselho é do interesse do nosso país", afirma o especialista em Direito Europeu num programa onde analisou Portugal e à Europa à luz de cinco décadas de democracia desde 1974.

Não sendo um "particular apreciador de António Costa enquanto primeiro-ministro", Miguel Poiares Maduro considera que o ex-chefe do Governo "tem o tipo de qualidades que fariam dele, provavelmente, um bom presidente do Conselho". Na base do seu argumento estão as críticas que o levaram a criticar António Costa como primeiro-ministro de Portugal.