O Governo e os seus logótipos. “Pela primeira vez”, o design é “tema de abertura"

As discussões em torno da identidade visual da República Portuguesa alimentou discussões e polarizou argumentos sobre simbologia, nacionalismos e a pureza das representações gráficas.

Para José Brandão, nada disto é mau sinal: “as pessoas talvez tenham passado a compreender que uma imagem não é desprovida... não é um boneco, é uma coisa que tem conteúdos e que é susceptível de ter interpretações.”

Um dos grandes argumentos de quem aprova o retorno da esfera armilar e do escudo à identidade do Governo é a ultra simplicidade das formas. Multiplicam-se no X (antigo Twitter), no Instagram e no LinkedIn as insinuações de que o símbolo projetado por Eduardo Aires se “fazia em 10 minutos no Paint”. Em entrevista ao Expresso, o designer admite que esses comentários são “elogiosos”, porque significam que a solução “tem uma pregnância visual elevada” e “um funcionamento eficaz”.