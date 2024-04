Quem é quem? Conheça os secretários de Estado do novo Governo

Já são conhecidos os nomes dos secretários de Estado do XXIV Governo Constitucional, liderado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Ao todo, há 41 novos Secretários de Estado.

Ministério de Estado e dos Negócios Estrangeiros

Secretária de Estado dos Assuntos Europeus: Inês Carmelo Domingos

Eleita para a Assembleia da República pela AD, já tinha sido deputada do PSD, entre 2015 e 2019. Era, desde 2021, consultora económica da Casa Civil do Presidente da República.

Com 46 anos, estudou na Escola Europeia de Bruxelas e licenciou-se em economia pela Universidade Católica de Louvain. Completou um mestrado, também em economia, pela mesma universidade, e iniciou o doutoramento em relações internacionais e ciência política na Universidade Católica Portuguesa, em 2017.

Colunista regular do "Observador", Inês Domingos foi economista nos departamentos de investigação dos bancos de investimento Morgan Stanley e Goldman Sachs.

Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação: Nuno Azevedo Sampaio

Doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais, é docente universitário e investigador. Foi consultor da Casa Civil do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. No passado, foi assessor para Assuntos Parlamentares e Autarquias Locais da Casa Civil do presidente Cavaco Silva.

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas: José de Almeida Cesário

Não é a primeira vez que ocupa o cargo. Durante o Governo de Passos Coelho já teve a mesma pasta. Foi Deputado em várias Legislaturas, tendo sido Vice-Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Vice-Presidente da Delegação Portuguesa ao Fórum Parlamentar Ibero-Americano, Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Argentina e Secretário da Mesa da Assembleia da República nas VI e VIII Legislaturas.

Ministério de Estado e das Finanças

Secretário de Estado do Orçamento: José Brandão de Brito

Doutorado em Economia. Até agora, era Chief Economist do Millennium BCP. Já trabalhou no Banco de Portugal.

Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais: Cláudia Melo de Carvalho

Licenciada em Direito e pós-graduada em Fiscalidade, é docente universitária (onde deu cadeiras de IRC e Contencioso Tributário) e consultora na Uría Menéndez - Proença de Carvalho, sociedade onde se dedicou à área do Direito Fiscal e essencialmente na área do contencioso tributário.



Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças: João Alexandre da Silva Lopes

Licenciado em Direito na UCP e pós-graduado em gestão pelo Instituto Superior de Gestão. Advogado nas áreas de Direito Fiscal, Contencioso Tributário, Direito Administrativo, Contratação Pública e Ambiente. Esteve na Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde e desempenhou funções de Administrador na Empresa Municipal de Ambiente de Cascais.

Secretário de Estado da Administração Interna: Marisa Marques Oliveira

Licenciada em Gestão de Empresas. Foi vice-presidente do IAPMEI e gestora em diferentes setores.

Ministério da Presidência

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros: Paulo Lopes Marcelo

Paulo Lopes Marcelo já conhece o funcionamento de um Governo: foi chefe de gabinete do secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros no Executivo de Durão Barroso, assim como do ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (Jorge Moreira da Silva) do Governo de Passos Coelho.

Licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa, fez mestrado em direito europeu da concorrência pelo Kings College. Era, desde novembro de 2023, o responsável de conformidade legal da E-Redes, e foi administrador executivo da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) entre 2015 e janeiro de 2022.

Entre os governos de Durão Barroso e Passos Coelho foi senior manager na Vodafone Portugal, aconselhando a administração da empresa em assuntos legais e regulatórios. Faz parte do Conselho Geral da Comunidade Vida e Paz.

Secretário de Estado Adjunto e da Presidência: Rui Costa Freitas

Presidente do Conselho de Administração da empresa que detém o jornal "Eco", Rui Armindo Freitas, era, até agora, vogal no Conselho de Administração da Media Capital - a empresa dona da TVI e CNN Portugal.



Licenciado em Economia pela Universidade Católica Portuguesa e com mestrado em Corporate Finance pelo ISCTE, o empresário é coordenador do Conselho Estratégico Nacional do PSD para o investimento e fundos estruturais.



Antes de chegar às empresas de comunicação social, Rui Armindo Freitas foi analista financeiro, assim como administrador de "uma emblemática fábrica têxtil da região norte até 2013", segundo o site do PSD.

Ministério da Coesão Territorial

Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional: Hélder Gomes dos Reis

Mais uma transferência da Casa Civil de Marcelo Rebelo de Sousa para o Governo. Hélder Gomes dos Reis era, desde 2016, assessor económico do Presidente da República. Foi secretário de Estado Adjunto e do Orçamento da ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, entre 2013 e 2015, no Governo liderado por Pedro Passos Coelho.



Mas essa não foi a primeira vez que fez parte de uma equipa do Ministério das Finanças. Em 2002, foi nomeado assessor económico pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e permaneceu nessas funções até 2007 - isto é, passou pelos governos de Durão Barroso, Santana Lopes e José Sócrates.



Mestre em economia monetária e financeira pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, doutorou-se em gestão pela Universidade Lusíada de Lisboa e tem uma longa carreira na administração pública ligada ao Ministério das Finanças - passou pela Direção-Geral de Estudo e Previsão, e foi diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais.

Secretário de Estado da Administração Local: Hernâni Dias

Entre 2013 e 2024, Hernâni Dias foi o presidente da Câmara Municipal de Bragança, e foi eleito deputado à Assembleia da República pela Aliança Democrática nas recentes eleições legislativas.



Antes de presidir ao município de Bragança, foi presidente da junta de freguesia de Sendas, em Bragança, e vereador da Câmara Municipal entre 2009 e 2013.



Entre 2009 e 2011, foi presidente da direção da Associação Cybercentro de Bragança. Desde 2009 que é presidente da Associação Centro Ciência Viva de Bragança.

Ministério dos Assuntos Parlamentares

Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares: Carlos Abreu Amorim

É atualmente professor universitário, mas já foi deputado pelo PSD. Foi vice-presidente da bancada parlamentar quando Luís Montenegro liderava o grupo parlamentar.

Ficou de fora das listas em 2019 quando Rui Rio iniciou o consulado como presidente do partido. Tem 60 anos, é doutorado em Direito e Professor Universitário e é um utilizador intensivo de redes sociais onde já se envolveu em diversas polémicas ao longo dos anos. Em 2013, chegou a pedir numa entrevista à agência Lusa a demissão do então ministro das Finanças, Vítor Gaspar, causando desconforto no PSD da altura.

Secretário de Estado do Desporto: Pedro Pereira Dias

Pedro Dias, até agora vogal da Federação Portuguesa de Futebol, tinha o “pelouro” do futsal e esteve em todas as recentes conquistas do desporto em Portugal. De recordar que a equipa das quinas é bicampeã europeia e campeã mundial da modalidade.

Era também responsável pelo departamento de investigação e desenvolvimento na FPF e foi membro do Comité de Futsal da UEFA.

Ministério da Defesa Nacional

Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional: Álvaro Castelo Branco

É há muitos anos um dos homens fortes do CDS-PP no Porto, na presidência da distrital local. É jurista e já foi vice-presidente da câmara do Porto no consulado de Rui Rio, com quem tem boa relação, onde teve os pelouros do Ambiente, Juventude e Serviços Urbanos.

Com a saída do Parlamento de Nuno Melo, que já é ministro da Defesa Nacional, Castello-Branco era o nome que iria substituir o presidente do CDS-PP na bancada dos centristas. Assim, segue diretamente para um lugar no Governo.

O advogado do Porto e vice-presidente do CDS-PP já foi, de resto, deputado em três legislaturas, sobretudo, nos anos em que Paulo Portas era líder do partido.

Secretária de Estado da Defesa Nacional: Ana Isabel Xavier

É professora associada em Relações Internacionais na Universidade Autónoma de Lisboa e ISCTE, é investigadora integrada no Centro de Estudos Internacionais e conferencista convidada da Academia da Força Aérea.

Exerceu as funções de Subdiretora Geral de Política de Defesa Nacional (2015-2017), Presidente da Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional (2014-2016) e Presidente da Associação dos Jovens Auditores para a defesa, segurança e cidadania (2009-2013).

Era coordenadora do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, órgão consultivo da direção que preparou as bases do programa eleitoral do partido, na área da Defesa Nacional. É ainda comentadora para os assuntos internacionais da RTP.

Ministério da Justiça

Secretária de Estado Adjunta e da Justiça: Maria José Dias da Mota Magalhães de Barros

Fez parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João e foi diretora administrativa da Universidade Católica Portuguesa. Foi também diretora da CUF Academic Center.



Secretária de Estado da Justiça: Maria Clara Figueiredo

Juíza desembargadora no Tribunal da Relação de Évora. Exerceu funções de magistrada judicial.



Ministério da Administração Interna

Secretário de Estado da Administração Interna: Telmo Côrrea



Nome de peso do CDS, ex-deputado e advogado. Foi ministro do Turismo no Governo de Santana Lopes.

Secretário de Estado da Proteção Civil: Paulo Simões Ribeiro

Advogado, antigo deputado do PSD. Foi vereador na Câmara de Palmela.



Ministério da Educação, Ciência e Inovação

Secretário de Estado Adjunto e da Educação: Alexandre Homem Cristo

Deputado eleito pela AD, foi Conselheiro Nacional de Educação. Antigo assessor parlamentar e colunista no jornal "Observador".



Secretário de Estado da Educação: Pedro Machado da Cunha

Doutorado em Psicologia Educacional. Foi diretor-geral da Educação. Dirigiu programas nas fundações Aga Khan e Calouste Gulbenkian.



Secretária de Estado da Ciência: Ana Almeida Paiva

Doutorada em Inteligência Artificial, fundou o grupo INESC-ID sobre IA para as pessoas e sociedade.



Ministério da Saúde

Secretária de Estado da Saúde: Ana Pinheiro Povo

Médica. Doutorada pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e MBA em Organização e Sistemas de Saúde. Foi membro do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde do Infarmed.

Secretária de Estado da Gestão da Saúde: Cristina Cruz Vaz Tomé

Engenheira de Gestão Industrial. Foi vice-presidente do Instituto de Investigação Científica Tropical e administradora na SIC e também na TVI.



Ministério das Infraestruturas e Habitação

Secretário de Estado das Infraestruturas: Hugo Espírito Santo

Licenciado em Economia. Antigo sócio no escritório de Lisboa da McKinsey & Company.



Secretário de Estado da Mobilidade: Cristina Pinto Dias

Vogal no Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, foi vice-presidente da CP.



Secretária de Estado da Habitação: Patrícia Gonçalves Costa de Machado Santos

É licenciada em Arquitetura, área em que tem também um doutoramento na especialidade de Tecnologias de Gestão da Construção.vJá trabalhou o tema da habitação nas câmaras municipais de Lisboa e de Oeiras, no distrito de Lisboa.

Ministério da Economia

Secretário de Estado do Turismo: Pedro Manuel Monteiro Machado

Esteve 16 anos à frente do Turismo do Centro, tendo saído em meados do ano passado. É mestre em Ciências da Educação e licenciado em Filosofia, tendo sido presidente da ARPT - Agência Regional de Promoção Turística Externa do Centro de Portugal e da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal.



Secretário de Estado da Economia: João Rui da Silva Gomes Ferreira

Secretário-geral da Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR). O novo governante tem um mestrado e licenciatura em Engenharia Química, bem como uma pós-graduação em Métodos Quantitativos em Gestão.



Secretária de Estado do Mar: Lídia Bulcão

Foi jornalista e deputada à Assembleia da República pelo círculo eleitoral dos Açores. Tem uma licenciatura em Ciências da Comunicação.



Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Secretário de Estado do Trabalho: Adriano Sousa Moreira

Foi presidente do Conselho de Administração da Sãvida - Medicina Apoiada. Foi também administrador da Infraestruturas de Portugal (IP), Estradas de Portugal (EP), Rede Ferroviária Nacional (Refer), e Caminhos de Ferro Portugueses (CP).



Secretário de Estado Adjunto e da Segurança Social: Jorge Manuel de Almeida Campino

Doutorado em Economia, docente universitário e ex-vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social, I.P.



Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão: Clara Marques Mendes

É jurista, tem licenciatura em Direito e foi deputada à Assembleia da República da XII à XV Legislatura.

Filha do comentador televisivo Luís Marques Mendes.



Ministério do Ambiente e Energia

Secretário de Estado do Ambiente: Emídio Santos Sousa

É licenciado em Administração Autárquica e mestre em Administração Pública. Renunciou à presidência da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira depois de ter sido eleito deputado pela Aliança Democrática (que juntou o PSD e o CDS-PP) nas eleições legislativas de 10 de março.

Secretária de Estado da Energia: Maria João Pereira

Doutorada em Engenharia de Minas, Maria João Pereira é atualmente investigadora e docente no Departamento de Engenharia de Recursos Minerais e Energéticos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.



Ministério da Juventude e Modernização

Secretária de Estado da Igualdade: Carla da Cruz Mouro

Nasceu em Castelo Branco, em 1977, e licenciou-se em Relações Internacionais pela Universidade Lusófona, tendo ainda concluído um programa sobre liderança e inovação na universidade norte-americana Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 2021.

Foi atleta de alta competição em atletismo, presidente do Conselho Nacional de Juventude entre 2002 e 2007, e consultora das Nações Unidas, tendo trabalhado na promoção em projetos de politicas da juventude.

Foi assessora da Presidência da República, nos mandatos de Cavaco Silva, entre 2008 e 2016 e desde 2018 é presidente executiva da Fundação da Juventude.

Secretário de Estado da Modernização e da Digitalização: Alberto Manuel Rodrigues da Silva

Doutorado em Engenharia Informática e de Computadores. Professor catedrático do Instituto Superior Técnico.



Ministério da Agricultura e Pescas

Secretário de Estado da Agricultura: João Manuel Moura Rodrigues

Deputado do PSD, eleito pelo círculo de Santarém. Lcenciado em engenharia agro-pecuária e tem um MBA em gestão de empresas. Teve assento na comissão parlamentar de Agricultura, na última legislatura.



Secretária de Estado das Pescas: Cláudia Sofia Gomes Monteiro de Aguiar

É mais uma baixa entre os eurodeputados do PSD que sai antes do fim do mandato. Estava em Bruxelas desde 2019. É natural da Madeira e será secretária de Estado das Pescas.

Esta quinta-feira, o "Diário da Madeira" já a dava como certa no lugar e agora confirma-se. Irá trabalhar com o ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, com quem, de resto, trabalhou em Bruxelas.

Secretário de Estado das Florestas: Rui Miguel Ladeira Pereira

Vice-presidente da Comissão Distrital do PSD em Viseu.

Ministério da Cultura

Secretária da Estado da Cultura: Maria de Lurdes dos Anjos Craveiro

Doutorada em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra com uma dissertação sobre "O Renascimento em Coimbra", segundo uma biografia patente no "site" daquela instituição de ensino superior, onde é professora associada, é diretora do Museu Nacional Machado de Castro desde 2021.



Quando foi escolhida para o cargo disse à Lusa que tinha por objetivo uma aproximação daquele museu nacional às estruturas científicas e trabalhar coleções que estavam "a gritar por outra projeção".



Lurdes Craveiro exerceu funções de técnica superior, na década de 1980, naquele mesmo museu nacional, desenvolvendo trabalhos de investimento e inventariação de espólio.



[Notícia atualizada às 00h44 de 5 de abril]