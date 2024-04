Populismos, conspirações e polarização. Não regular a Internet “tem riscos muito sérios” para a democracia

Costumam ser, de facto, parecidos. A Espanha costuma estar um bocadinho à frente. Quando estamos a estudar este tipo de questões, a Espanha costuma ser ligeiramente mais populista. E isso não é só deste estudo, já tenho verificado em estudos anteriores. Portanto, a ideia é que caminhamos na mesma direção, mas os espanhóis estão um bocadinho mais adiantados.





Uma vez que estas questões estão muito relacionadas com redes sociais, os dados mostram se os jovens estão mais propensos a envolver-se nestas teorias e nas conversas sobre o populismo?

A hipótese que testamos foi a de que a idade seria importante neste tipo de atitudes. E, de facto, os jovens tendem a ser mais antissistema. O que não quer dizer que não haja adultos antissistema, mas, pelo seu processo de crescimento, pela natureza das relações que têm, pelas formas de ver o mundo, têm tendência a ser mais rebeldes. Portanto, é normal que sejam mais antissistema e que, à partida, estejam mais predispostos para aceitar este tipo de posições alternativas, especialmente se elas forem também antissistema. Aquilo que alguma análise preliminar, e ainda estamos muito no início, nos demonstrou é que não parece haver uma diferença muito acentuada em termos de idade.



Portanto, encontramos este tipo de atitudes disseminadas. Agora, isto também pode ter a ver com o tipo de amostra. Nem sempre é fácil recolher dados de amostras representativas quando os dados são recolhidos online, como foi o caso, porque há determinados grupos que não estão tão representados como outros. Por exemplo, é sempre mais difícil recolher as quotas dos cidadãos mais sénior porque são pessoas que estão menos online. Não quer dizer que não consigamos os números do que que precisamos, a questão é que é sempre mais complicado.

Temos sempre alguma cautela, porque são pessoas que são especiais dentro do seu grupo, não é o comum.

O que vimos pelo mundo, em termos de populismo de crença em teorias da conspiração, é que não há uma diferença acentuada entre idades, com a população jovem a ser mais predisposta a este tipo de atitudes.

Isto não quer dizer que não exista esta tendência. Se pensarmos na natureza da juventude e na forma como as pessoas mais jovens veem o mundo e têm mais dificuldade, por assim dizer, em aceitar a autoridade, especialmente se não concordam com ela, estariam mais predispostos a este tipo de visões alternativas.

Por outro lado, também são aqueles que estão mais presentes nas redes sociais, ou seja, que já cresceram um bocadinho com esta lógica de pensamento, que é diferente das gerações mais velhas.





Então, o centro da questão não são forçosamente os utilizadores das redes sociais, mas as redes sociais em si?

O atual modelo de negócio das redes sociais assenta precisamente no extremar dos opostos.

Ou seja, quando vemos aquilo que é destacado nas redes sociais é o que é radical, o que choca, o que prende a atenção e tudo aquilo que se dissemina mais facilmente, aquilo que vai levar a mais likes e mais cliques. É precisamente assim que as redes sociais ganham dinheiro. É esse o seu modelo de negócio.

Portanto, acabam por, seja de forma propositada ou não, contribuir para esta disseminação maior ou para esta normalização daquilo que é radical, daquilo que é diferente, ou os trending issues, em determinados momentos.

E depois também tem muito que ver com as estratégias de comunicação que possam ser preparadas por alguns atores políticos e outros com interesses em disseminar determinado tipo de ideias.

Fala-se muito na desinformação russa, mas não é a única questão.

Há atores políticos, mesmo a nível nacional, que têm estratégias de comunicação muito mais profissionais para as redes sociais.

Depois, normalmente, os populistas têm trabalhado bastante bem essa questão. E depois há a facilidade através da existência das contas automáticas e dos bots que são criados para ajudar a disseminação de conteúdos específicos e para influenciar a opinião das pessoas num determinado sentido.

Portanto, tudo isto acaba por estar ligado. Provavelmente já fugi um bocadinho à questão dos jovens, mas acaba por ajudar a explicar a disseminação através das redes sociais e o facto de os jovens já crescerem com um modelo de sistema mediático completamente diferente do das duas gerações anteriores.





Esta questão da Internet é particularmente interessante, mas algo muito ambicioso. Em que medida é que isto podia ser aplicado para reduzir o impacto destas práticas?

Esta falta de regulação é extremamente problemática e a vários níveis. Se pensarmos, por exemplo, que as pessoas, os utilizadores humanos, não as contas automáticas e bots, acabam por não se importar... Um outro estudo que fiz, antes deste, demonstrou precisamente que os utilizadores das redes sociais não se importam de partilhar conteúdos com desinformação e com ódio, mesmo quando têm consciência da existência de ódio.

Portanto, isto significa que há muito trabalho a fazer a vários níveis. De um lado, por exemplo, a falta de vários tipos de literacia, a falta de alguma reflexão sobre as consequências de comportamentos, o que também me parece problemático, e depois a questão da regulação que está na ordem do dia já há bastante tempo. E agora, com os novos desafios, com a inteligência artificial, os deep fakes, etc., aumenta ainda mais a preocupação.

A discussão sobre quem é que regula e como é que se regula, de que regulação se precisa, numa visão mais liberal, acaba por ser vista como sinónimo de censura, etc. Existe esta preocupação, mas a questão é que uma liberdade levada ao limite, ou seja, uma liberdade de expressão em que tudo é admissível, enfim... Eu lembro-me de há uns anos o senhor do Facebook dizer que a desinformação era a liberdade de expressão ou qualquer coisa semelhante. Portanto, que não lhe cabia a ele fazer esse policiamento dos conteúdos, porque simplesmente as pessoas eram livres para dizer aquilo que quisessem dizer.