Governo toma posse. PSD avisa que não há "disponibilidade" para dar tudo a todos

No grupo dos ministros com "competência técnica", Matos Correia coloca, por exemplo, Joaquim Miranda Sarmento, futuro ministro de Estado e das Finanças, que nos últimos dois anos foi líder parlamentar do PSD.

Sarmento é dos tais ministros que o presidente do Conselho de Jurisdição do partido refere como tendo noção sobre "a importância da coordenação política" e da "necessidade na sua atuação de serem de alguma forma orientados e coordenados pelo núcleo político central".

PS "opta sempre por fazer oposição ao país"

Matos Correia aconselha o PS a "liderar a oposição", criticando que opte "sempre por fazer oposição ao país, em vez de oposição ao governo, porque nunca está disponível para viabilizar o que quer que seja".

Perante a frase oficial do PS de que é "praticamente impossível" viabilizar a proposta de Orçamento do Estado (OE) de 2025, o dirigente do PSD avisa que "se não houver Orçamento" as coisas têm que ser "vistas com cuidado e com a noção clara" que se o país tiver de novo eleições os eleitores "dirão de sua justiça".

PS blinda-se contra eventuais pressões de Marcelo

O "praticamente impossível" do PS sobre o OE de 2025 é uma espécie de reedição do "não é não" sobre o Chega. Pedro Nuno Santos já avisou o PS sobre pressões externas para viabilizar a proposta do Governo, inclusive do Presidente da República (PR).

No universo socialista a eventual pressão de Marcelo Rebelo de Sousa é antecipada e cortada pela raiz à partida. Miguel Costa Matos, líder da JS e dirigente nacional do partido, diz à Renascença que "foi o Presidente da República que criou a própria situação de instabilidade política que hoje vivemos".

O PS ainda não perdoou a Marcelo que tenha, pela segunda vez, convocado eleições legislativas e Costa Matos salienta que a AD também não teve "uma maioria clara, nem mesmo com a Iniciativa Liberal".