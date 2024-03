Mais velho, mais "prata da casa" e menos mulheres. Anatomia do novo Governo

Veja também:

Luís Montenegro prometeu reconciliar-se com os idosos durante a campanha para estas legislativas e começou a cumprir logo na hora de apresentar os nomes do novo Governo. O executivo é o mais velho dos últimos 25 anos, com uma média de idades de quase 55 anos. Em relação ao último de António Costa, o novo Governo “envelheceu” quase quatro anos.

A lista de nomes que Luís Montenegro apresentou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta quinta-feira, em Belém, inclui 17 nomes, sete deles mulheres. Entre os ministro há 12 militantes do PSD, quatro independentes e o líder do CDS, Nuno Melo.

O Governo mais velho dos últimos 25 anos

Em comparação com o Governo anterior, o número de ministros é semelhante: António Costa vai terminar funções com 17 ministros ao seu lado, depois da demissão de João Galamba, em novembro do ano passado, e da criação do Ministério da Habitação, em janeiro de 2023.

No entanto, numa análise da Renascença aos Governos que tomaram posse desde 1999, este será o executivo com maior média de idades dos últimos 25 anos: 54,6 - sete anos mais velho que o Governo de Passos Coelho que tomou posse em 2011.