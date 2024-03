Acabou o segredo. Conheça os ministros do novo Governo de Luís Montenegro

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros: Paulo Rangel

Foi líder parlamentar do PSD, candidato derrotado à liderança do partido e atualmente era eurodeputado e vice-presidente do Partido Popular Europeu. Foi comentador do programa Casa Comum, da Renascença, fazendo contraponto com os socialistas Francisco Assis e José Luís Carneiro.



Há muitos anos a voar entre Bruxelas e o Porto, onde tem residência fixa, Rangel era duplamente apontado: para um ministério de topo como os Negócios Estrangeiros ou para ser proposto como candidato a comissário europeu, após as eleições europeias de junho. Tem um profundo conhecimento dos corredores do Parlamento Europeu, onde tem forte influência política como vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE).

Ficou conhecido o espírito de combate político nos tempos em que foi líder parlamentar do PSD ao protagonizar azedas trocas de palavras com o então primeiro-ministro José Sócrates. É dessa altura o discurso no Parlamento em que acusa o Governo do PS de criar um ambiente de "asfixia democrática" no país.