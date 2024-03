Parlamento inicia trabalhos com 134 deputados "estreantes"

Com os votos da emigração, só o socialista Paulo Pisco foi eleito novamente, pelo círculo da Europa. Os restantes três deputados, um eleito pela AD e dois pelo Chega, vão sentar-se pela primeira vez nas suas bancadas.

Com a eleição de quatro homens, os votos da Europa e de Fora da Europa não vieram alterar a proporção de deputados e deputadas que se previa com os resultados do território nacional de 10 de março.

A partir desta terça-feira, sentam-se no Parlamento 77 mulheres eleitas como deputadas, o que corresponde a 33,4% do total dos assentos. Nas legislativas de 2022, foram eleitas 85 deputadas, que representavam 37% do total. É a segunda eleição consecutiva em que a Assembleia da República perde representação feminina.

Apesar de ter sido o partido com a maior queda no número de mandatos, o Partido Socialista é o que mais nomes mantém. Dos 79 deputados eleitos, 54 mantêm o assento, mesmo tendo trocado de lugar na lista ou mesmo de círculo eleitoral.