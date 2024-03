Moedas não revela se vai recandidatar-se à Câmara de Lisboa: "Não é o momento"

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, com mandato até 2025, não diz se quer recandidatar-se ao cargo nas próximas eleições autárquicas.

Em entrevista à Renascença - a propósito do seu novo livro "Liderar com as Pessoas", que chega às bancas esta terça-feira - o autarca do PSD afirma que este "não é o momento" e acredita que a pergunta alimenta uma "especulação futura".

No novo livro, que conta com prefácio do Presidente francês, Emmanuel Macron, Carlos Moedas revela que a sua relação com António Costa azedou desde que se tornou autarca de Lisboa em 2021, recua à polémica do altar-palco da JMJ que contaminou o período antes do evento, e afirma que venceu a corrida à Câmara de Lisboa "sem a bolha".

A reboque do lançamento do livro que mistura o seu percurso pessoal com a experiência que tem tido a governar a maior autarquia do país em minoria, Carlos Moedas recebe a Renascença no seu gabinete, nos Paços do Concelho, e não se compromete- pelo menos para já - em manter-se no cargo para lá de 2025.