Costa responde à PGR: "A justiça sabe onde eu estou"

“Não falo com a justiça através da comunicação social.” Foi com estas palavras que António Costa reagiu às declarações da Procuradora-Geral da República e à possibilidade de que o processo que o envolve desça do Tribunal Supremo para o DCIAP. António Costa falava depois da reunião do Conselho Europeu, a última em que participa como primeiro-ministro.



Na véspera, numa conferência sobre Justiça, questionada sobre se o processo autónomo no Supremo Tribunal de Justiça que visa António Costa pode passar para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Lucília Gago respondeu com um: "É possível."

A Renascença confrontou António Costa com estas palavras, e o ainda primeiro-ministro lembrou que não fala com a justiça através dos jornalistas: “Já tive ocasião de explicitar muitas vezes que se – e quando – a justiça quiser falar comigo, sabe onde eu estou, sabe qual é o meu número de telefone. E, portanto, pode falar comigo. Eu não falo com a justiça através da Comunicação Social”.