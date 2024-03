Montenegro nomeado primeiro-ministro. O que acontece agora?

Foi numa declaração muito curta, depois de uma reunião de cerca de 15 minutos com Marcelo Rebelo de Sousa, que Luís Montenegro, já na condição de primeiro-ministro indigitado, esclareceu as datas do novo Governo, que será apresentado ao Presidente da República no dia 28 de março e toma posse a 2 de abril.

"Acertei com o Presidente da República que, de hoje [quinta-feira] a oito dias, no dia 28, virei apresentar-lhe a composição do futuro Governo, tendo também acertado com ele que a data da tomada de posse será no próximo dia 2 de abril", afirmou o líder da Aliança Democrática, após uma segunda audiência com o chefe de Estado, já depois da meia-noite.

O presidente do PSD explicou a urgência na indigitação, “apesar da hora tardia”, com a ida a Bruxelas esta quinta-feira, onde esteve em reuniões com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e outros líderes dos partidos que compõem o Partido Popular Europeu (PPE).

A declaração em Belém terminou com uma promessa: “Ver-nos-emos nos próximos dias.” Que passos se seguem agora para Montenegro e o novo Governo?

Apresentação do Governo: 28 de março

Depois de nomeado primeiro-ministro, cabe a Luís Montenegro formar Governo. Para isso, terá uma semana para reunir a lista de ministros que apresentará ao Presidente da República.

As possibilidades são muitas. Primeiro porque, tendo o PSD o mesmo número de deputados do PS no Parlamento - 78 - , e de maneira a garantir maior estabilidade, Montenegro pode chamar ao próximo Governo caras do CDS, com quem fez coligação, e através da qual garantiu a eleição de dois deputados.

Num outro cenário que não está descartado encontra-se a Iniciativa Liberal. Rui Rocha admitiu a possiblidade em entrevistas recentes, mas admite que esse “não é o cenário mais provável", referindo que o mais provável seria o partido manter-se no Parlamento e avaliar o sentido de voto medida a medida.

Montenegro esperou pela indigitação e, até falar com Marcelo, não tinha enviado convites para o novo Governo. Entre nomes de potenciais ministros estão Joaquim Miranda Sarmento, até aqui líder parlamentar do PSD, e Nuno Melo, líder do CDS.