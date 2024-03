Montenegro com agenda "muito ambiciosa", mas de difícil execução a tempo das europeias

A aposta é que a AD consiga fazer passar a impressão junto do eleitorado de que se está a executar com a perspetiva de ter resultados práticos mais ou menos imediatos, ou seja, criar a perceção de que se está a executar. "Mas as coisas não chegam às pessoas numa questão de dois meses", admite-se no PSD.

Um dos desafios considerados imediatos é como responder ao desafio lançado pelo líder do PS, que se disponibilizou para viabilizar um orçamento retificativo. Luís Montenegro já elogiou o "sentido de responsabilidade" de Pedro Nuno Santos, mas não diz se vai a jogo.

A espécie de armadilha montada pelo PS é uma coisa que o futuro governo terá de decidir, mas na direção do PSD o desafio foi visto como algo "tosco" e o entendimento é que será o Governo a tirar benefício das medidas. "Quem é responsável pelo orçamento é o governo, não é quem o aprova", resume fonte social-democrata à Renascença.

Governo com "mix" de experiência e inovação

Nas declarações aos jornalistas que prestou esta quarta-feira em Belém, à saída da primeira audiência com o Presidente da República, Luís Montenegro acentuou que estava ciente de que irá liderar um Governo de "maioria, relativa, não absoluta".

É, por isso, entendimento comum no PSD que o futuro executivo terá de ser de "combate" e com experiência política, como defendeu o ex-líder do partido e conselheiro de Estado, Luís Marques Mendes no habitual espaço de comentário na SIC.

É entendido internamente que o próximo governo terá de ser isso, mas não só. Fonte social-democrata acredita que deverá incluir independentes — "um ou outro deve haver" — embora admita que no desenho do elenco "tem de haver um lado muito político". O ideal, do ponto de vista dos social-democratas é ter um "mix" entre experiência e inovação e capacidade política.

A questão é saber se no atual cenário político, com um governo minoritário dependente dos humores do PS ou do Chega, há quem ainda aceite o convite para ser ministro/a. Curiosamente a questão é colocada ao contrário por um dirigente do PSD: "Quem é que não quer ir nestas condições?"

A tese é que quem aceitar ir para o Governo pode até contar lá estar apenas seis meses e "depois são ex-ministros". Ou seja, no entender desta fonte do PSD, a perspetiva de que este pode ser um governo de duração limitada "vai atrair muita gente" que se disponibiliza para um cargo que "não vai durar muito tempo" e por isso "vale a pena arriscar".