"Não há necessidade de hostilizar o PR". PS vai a Belém assumir a liderança da oposição

No círculo da Europa, "a tendência é que o CHEGA ganhe o círculo e elega 1 deputado. O PS deverá eleger o 2º deputado", escreve João Pina. Já no círculo eleitoral fora da Europa, "a tendência é que a AD ganhe o círculo, eleja 1 deputado. O 2º deputado está a ser disputado entre o PS e o CHEGA (too close to call)", conclui o socialista.

A confirmarem-se estes resultados, e se a AD e o Chega ficarem cada um com um mandato no círculo fora da Europa, significa que Augusto Santos Silva, atual presidente do Parlamento, corre sério risco de não ser eleito.

À Renascença, um antigo governante e ex-dirigente socialista admite que esta perda eleitoral na emigração "é sempre normal quando o PS perde as eleições", ou seja, "o PS não elege no círculo fora da Europa e elege um na Europa".

A mesma fonte salienta que o cabeça de lista da AD no círculo fora da Europa, José Cesário "não foi eleito em 2022 e agora foi" e tem uma ligação com os emigrantes. "Continuou a ser a pessoa em que as pessoas acreditam", ao passo que Santos Silva "nunca granjeou" de popularidade.

Um dirigente socialista já aqui citado assume à Renascença que "adorava que o PS pudesse governar", mas assume que é preciso "ter consciência do que aconteceu" e assim sendo, "bola para a frente". Mas, também, avisa: "Somos oposição, mas não temos que estar aqui a garantir a estabilidade" a um governo liderado pela Aliança Democrática (AD).

"Não há necessidade de hostilizar o Presidente"

Esta segunda-feira, o PS reuniu o Secretariado Nacional, o órgão de direção restrita de Pedro Nuno Santos e assume-se na cúpula socialista que a audiência em Belém acontece numa altura em que as relações com o Presidente da República não são as melhores.