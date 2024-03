Mulheres votaram mais à esquerda pela segunda vez consecutiva numas legislativas

Pedro Magalhães e João Cancela alertam que os mais recentes dados (sobre os eleitores do último domingo) mostram que a diferença de género nos votantes do Chega não é tão acentuada como há dois anos e que o partido cresceu mais entre as eleitoras do que entre o eleitorado masculino.

De facto, as sondagens de 2023 mostram que, também entre as mulheres, o Chega se tornou a terceira força política nas intenções de voto, lugar que antes era disputado entre a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda.

Como os dados sobre as bases sociais dos eleitores nestas legislativas ainda são preliminares, é apenas possível aceder a informação sobre os três partidos que receberam mais votos.

Entre as mulheres que votaram, e que têm um curso superior, o voto no PS era tão mais certo quanto mais elevada fosse a idade. A tendência na AD e no Chega é inversa. A diferença é mais acentuada nas mulheres sem curso superior: entre estas, o voto no Partido Socialista quase chega aos 50% na faixa etária acima dos 65 anos.

Ao olhar exclusivamente para a escolaridade, e diluindo as fronteiras do sexo, os investigadores notam que “em Portugal, como noutras paragens”, há “duas esquerdas e duas direitas”.

Se por um lado, PS e CDU tiveram mais votos de eleitores sem cursos superiores, o BE, o Livre e o PAN “invertem o padrão”. À direita, a AD e a IL conseguiram 44% dos votos de todos os diplomados, enquanto, no mesmo grupo, “o Chega não ultrapassou os 11%”.

Nesta lógica, há uma esquerda “velha” (PS e CDU) e uma “nova” (PS, Livre e PAN), da mesma maneira que há uma direta “radical” (Chega) e uma direita moderada (AD e IL). Os investigadores argumentam que o que separa a esquerda “nova” e a direita “moderada” da esquerda “velha” e da direta “radical” é a escolaridade.

Estes dados iniciais também mostram que a AD é relativamente homogénea entre os vários grupos de eleitores e que não se afasta muito, em nenhum deles, no resultado global nacional de 29% dos votos.

Em contraste, os eleitores do PS tendem a ser muito mais velhos, enquanto o apoio na faixa etária dos 18 aos 34 varia entre os 10%, para os homens, e os 15% para as mulheres, independentemente da instrução.

Na faixa etária dos 35 aos 64, os três partidos com melhores resultados nas legislativas de domingo obtiveram percentagens muito semelhantes.

E, se por um lado, mais de 40% dos eleitores com mais de 65 anos sem curso superior preferem o PS, 40% dos jovens dos 18 aos 34, também não-diplomados, votaram no Chega.