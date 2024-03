Benavente. Viagem ao interior do votante que passou do PS para o Chega em dois anos

Num dos cafés da cidade ribatejana, está sentado João Carvalho. Votou em Salvaterra de Magos, ali ao lado, mais uma lança do Chega no distrito de Santarém. Ali, Ventura ganhou com 29,2% e triplicou a votação de 2022.

Em Santarém, o distrito passou a ser tricolor. PS, AD e Chega elegeram cada um três deputados à Assembleia da República, rompendo ali o bipartidarismo que o líder do Chega disse ter terminado no país a 10 de março.

Reformado, aos 69 anos João vive entre Portugal e o Luxemburgo. Diz ter ficado surpreendido com o resultado do Chega e considera que foi o partido que “ganhou as eleições”.

“Votaram no Chega porque ele promete ajudar mais as pessoas. Vamos ver se ele cumpre”, perspetiva.