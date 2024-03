Tavarede acertou no resultado das eleições, AD teve o melhor resultado em bastião do CDS

IL vence em Braga, Bloco e Livre em Lisboa

Como já tinha acontecido há dois anos, o Livre voltou a ter os melhores resultados no coração de Lisboa, concelho onde conquistou 7,7%. O partido teve 11,8% dos votos em Arroios, 10,6% na freguesia onde vive Rui Tavares, São Vicente, e 9,8% na Penha de França.

As duas últimas foram também as freguesias onde o Bloco de Esquerda registou o melhor resultado, com 9,7% em São Vicente e 9,2% na Penha de França. O melhor concelho para o partido de Mariana Mortágua foi, no entanto, Sines, com 7,9%.

A Iniciativa Liberal também teve os seus melhores resultados em Lisboa, mas em diferentes freguesias: Parque das Nações e Avenidas Novas, ambas com 9,8%. No entanto, a melhor votação aconteceu em Gualtar, no concelho de Braga, com 9,9%. A cidade de Rui Rocha foi também onde os liberais conseguiram o melhor resultado, com 8,5%.

No PAN, o melhor resultado foi registado no concelho de Macedo de Cavaleiros, em Bragança. Na freguesia de Cortiços, o partido conseguiu 4,5%, ou seja, sete votos.

A CDU voltou a ter os seus melhores resultados no Alentejo: em Avis, onde a coligação teve 26,8%, mas perdeu o concelho para o PS como há dois anos, a união das freguesias de Alcórrego e Maranhão deu 41,5% aos comunistas.

ADN com melhores resultados no Rabaçal e Pinela, RIR desce em Rans

Entre os partidos que não conseguiram eleger, o RIR voltou a ter o melhor resultado na freguesia de Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, em Penafiel. Em Rans, 13,2% votaram no partido, menos do que há dois anos e abaixo das votações do Chega, PS e AD. Ao contrário, em Penafiel, o RIR subiu ligeiramente e conseguiu 3,6%.

O ADN, a grande surpresa destas eleições ao conseguir mais de 100 mil votos, teve o seu melhor resultado no Rabaçal (11,6%), parte de freguesia do concelho de Penela, em Coimbra, seguido de Pinela, em Bragança (9,4%), Coriscada, em Mêda (9,1%), a freguesia de Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas (8,4%), no Sabugal, e Serapicos, também em Bragança, onde teve 8,2%.

O melhor concelho do partido, que conseguiu subvenção estatal graças ao resultado histórico, foi em Vila Nova de Paiva, onde teve 4,62%.

AD teve melhor resultado em bastião do CDS, Chega com (quase) maioria absoluta em Elvas

O partido liderado por André Ventura, que foi o mais votado no distrito de Faro, teve os seus dois melhores resultados em freguesias de um dos nove concelhos que venceu, em Elvas.

São Vicente e Ventosa respondeu à chamada e deu 49% ao Chega, mais de 30% ao PS e apenas 10% à AD, enquanto em Caia, São Pedro e Alcálçova, o Chega teve 40,9%.

A AD teve o seu melhor resultado em Boalhosa, um bastião do CDS na fronteira entre Ponte de Lima e Vila Verde. Há dois anos, o CDS venceu aqui com 43% dos votos, enquanto o PSD teve quase 28% e o PS 22%

Desta vez, quem votou nos socialistas foi convencido e 83% da população votou AD, enquanto o Chega teve apenas seis votos e o PS o seu pior resultado a nível nacional com dois votos, tantos como o ADN.

O melhor resultado do PS aconteceu em Negrões, no concelho de Montalegre, onde o PS conseguiu 62% dos votos, seguindo-se Belver, em Gavião, o concelho onde os socialistas tiveram o melhor resultado a nível nacional (47,4%).