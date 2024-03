O “novo” parlamento esmiuçado: Como se renovou a Assembleia da República?

Aliança Democrática está lavada de fresco, com um pingo de CDS

A Aliança Democrática elegeu 79 deputados no último domingo, incluindo dois do CDS e três do Madeira Primeiro (coligação entre os dois partidos naquele arquipélago). Em 2022, o PSD elegeu 76, o CDS nenhum e o Madeira Primeiro os mesmos três.

Ainda que o crescimento tenha sido residual, a renovação foi intensa.

Dos 79 conhecidos até agora, apenas 18 se mantêm. Dez foram eleitos pelo mesmo círculo e na mesma posição que em 2022 e oito mudaram de posição dentro da lista — metade ddestes foram promovidos.

Jorge Paulo Oliveira subiu um lugar em Braga. Germana Rocha saltou de número 10 para número três no Porto e, na mesma lista, Andreia Neto subiu do 13 para o seis. Joaquim Miranda Sarmento, eleito líder parlamentar do PSD em julho de 2022, subiu dois lugares em Lisboa e é, agora, número dois.

Em oito listas da AD, há uma total renovação dos deputados eleitos. É o caso de Bragança, Coimbra, Guarda, Setúbal, Vila Real, Viseu e Madeira. Mas em Aveiro, onde conseguiu sete mandatos, apenas uma candidata se mantém. Lisboa segura dois nomes, incluindo o líder parlamentar, e o Porto segue com três dos mesmos deputados que elegeu em 2022.

Nuno Melo regressa, tal como o próprio CDS, ao Parlamento. O ex-deputado foi eleito pela Aliança Democrática como número dois no círculo eleitoral do Porto. Já Paulo Núncio —que durante a campanha foi criticado por todos os partidos por defender que a reversão da “liberalização da lei do aborto passa por um novo referendo” — assegurou um lugar no Parlamento por ser o quarto candidato da coligação por Lisboa.