Legislativas 2024. Uma noite de nervos em que a mudança só chegou à 25ª hora

A porta-voz - a última líder partidária a ser eleita - preferiu reforçar a subida de mais de 35 mil votos do partido em comparação com 2022 e, num limbo entre o passado e o futuro, Sousa Real desviou as legislativas e colocou o foco no “bom resultado” na Madeira e na “esperança” para as europeias de junho.

Sousa Real voltou a não esclarecer o que o PAN vai fazer no Parlamento. Entre os valores “irrenunciáveis” e a necessidade de “proteger a democracia”, a porta-voz do PAN deixou apenas claro que Montenegro “matematicamente” não consegue governar sozinho.

Com menos lugares do que queria, o PAN estacionou pela quarta vez no Parlamento.

Agora que estão contados quase todos os votos das eleições legislativas deste domingo - falta os dois círculos da emigração -, o futuro do país está nas mãos do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa vai receber esta semana os partidos com assento parlamentar, num xadrez político complicado, apesar da vitória da AD.