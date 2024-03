Eleitas menos oito deputadas em território nacional do que em 2022

Os parlamentares eleitos pelos círculos do estrangeiro, dois pela Europa e dois pelos países Fora da Europa, serão conhecidos depois da contagem dos votos, a 20 de março. As contas da Renascença não incluem, portanto, estes quatro deputados.

As listas pela Europa do Partido Socialista e da Aliança Democrática têm uma mulher cada e o mesmo se passa com o círculo Fora da Europa, havendo margem para que o número de deputadas aumente, pelo menos, por um.

No Chega, os dois efetivos de ambas as listas são homens. Caso se verifique no estrangeiro o aumento que aconteceu no território nacional, não haverá mais mulheres no Parlamento a 20 de março.