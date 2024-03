E agora? O calendário de Marcelo e cinco cenários pós-eleitorais

Cinco cenários (mais ou menos prováveis)

Com o crescimento do Chega, os cenários de governação são complicados e instáveis – tanto à esquerda como à direita -, salvo uma exceção.

Partido mais votado, Governo indigitado

Sem olhar a possíveis coligações, Marcelo dá posse à AD. Este é o cenário mais provável. O Presidente da República irá indigitar o vencedor, “independentemente das maiorias que se puderem formar”, disse fonte de Belém ao Expresso, ainda este fim de semana.

A AD, contudo, não tem maioria. Elegeu 79 deputados apenas (faltam os assentos dos emigrantes), muito abaixo dos 116 necessários.

Entendimento à direita (com a IL)

O entendimento da AD com a Iniciativa Liberal (IL) foi um dos cenários admitidos por Luís Montenegro, nos últimos meses. Rui Rocha também falou abertamente sobre essa possibilidade e na noite eleitoral reafirmou disponibilidade para uma "governação estável".

Ainda assim, mesmo juntos, AD e IL não têm maioria parlamentar.

Governo AD com o Chega (inclusive)

Luís Montenegro fez campanha a dizer “não é não” quanto a entendimentos com o Chega. Mas sem o partido de André Ventura será impossível à direita formar uma maioria parlamentar.

Este cenário – na teoria – não é do agrado do Presidente da República. Fonte de Belém disse ao Expresso que Marcelo “tudo fará para evitar o Chega no Governo”.

Nova geringonça?

O líder socialista, Pedro Nuno Santos, pode chegar a um entendimento – no papel – com os antigos parceiros de esquerda, Bloco de Esquerda e CDU, assim como com o Livre e o PAN. Foi um dos cenários mais debatidos durante o período pré-eleições.

Mesmo assim, não existirá uma maioria parlamentar. O líder do PS já disse que será oposição, mas PS e partidos à esquerda (CDU, BE, PAN, e Livre) têm mais deputados que AD e IL juntas.

Moção de rejeição? Repetição de 2015

Marcelo Rebelo de Sousa pode indigitar Luís Montenegro como primeiro-ministro, convidá-lo a formar Governo. No Parlamento, contudo, o PS pode depois avançar com uma moção de rejeição (assim como António Costa fez com Pedro Passos Coelho), e, com o apoio dos partidos da esquerda, fazê-lo cair.

Há, em todo o caso, um elemento a ter em conta: o Chega. Apenas se o partido de André Ventura votar ao lado dos partidos da esquerda ou, pelo menos, abstenha-se é que este cenário pode acontecer.

No rescaldo da noite eleitoral, o líder do PSD aflorou esse cenário e disse esperar que PS e Chega não façam uma "coligação negativa" para dinamitar o seu Governo.